屏東補助防水閘門仍有經費 籲符合條件民眾申請

中央社／ 屏東縣19日電
屏東縣政府補助家戶設置防水閘門，2025年補助經費尚有餘裕，縣府呼籲符合條件民眾，12月31日前提出申請。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社
屏東縣政府補助家戶設置防水閘門，2025年補助經費尚有餘裕，縣府呼籲符合條件民眾，12月31日前提出申請。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社

屏東縣政府補助家戶設置防水閘門，今年3月開放申請，截至10月止，有50戶已完成施作。縣府表示，補助經費尚有餘裕，呼籲符合條件民眾，12月31日前提出申請。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，極端氣候使災害標準日益難測，除強化公共治水工程外，家戶自主防災完備能強化韌性，因此屏東縣長周春米年初推動「防水閘門（板）補助計畫」，協助民眾提升住家防水能力。

傳播處提醒，本年度計畫受理期間至12月31日止，民眾可向建物所在地鄉（鎮、市）公所提出申請，依規定期限完成設置，以確保防水措施能即時發揮效益。相關補助規範、表件與說明已公告於水利處官網。

屏東縣政府水利處表示，本年度補助計畫自3月1日開放申請以來，截至10月31日，計有12間鄉（鎮、市）公所送件，累計合格件數達75件，申請補助金額為新台幣267萬1300元，已有50戶完成防水閘門施作，執行率近8成，目前補助經費尚有餘裕，呼籲符合資格民眾提出申請。

水利處舉例，11月登陸的颱風鳳凰帶來強烈降雨，宜蘭多處出現淹水災情，其中一處民宿因裝設防水閘門並搭配抽水設備，成功阻擋淹水、保護旅客安全，凸顯家戶自主防災在突發性豪雨中發揮關鍵作用。家戶若能提前布設防水閘門，不僅能降低財產損失，也可減少淹水造成生活中斷。

依水利處資訊，防水閘門補助適用於曾有淹水紀錄的合法建築物，申請補助的防水閘門須為金屬材質（如鋁合金、不鏽鋼），並附有完整安裝維護說明書及至少2年保固。補助金額依安裝尺寸，從1萬2000元至4萬7000元不等。

