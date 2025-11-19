金門文化志工雙喜臨門！許淑慧奪金質獎、鄭碧珍獲銅質獎
金門縣文化局志工許淑慧、鄭碧珍兩人，今年分別榮獲文化部第32屆「全國績優文化志工金質獎」及「銅質獎」，以長年投入文化與藝術推廣的專業與熱忱，從全國眾多申請者中脫穎而出，為金門文化志工再添亮點。文化局長陳榮昌表示，兩位志工的肯定不只是個人榮耀，也是金門文化志工隊的集體成果，未來將持續深化志工制度，吸引更多民眾投入，共同讓文化藝術的溫度傳達到金門每一處角落。
此次頒獎典禮由國立彰化生活美學館主辦，文化部政務次長李靜慧、評審委員柴松林、王怡文、林聯章、陳訓祥等人出席。李靜慧表示，志工是自願服務於社會的一股溫暖力量，她舉例今年花蓮光復鄉的志工，被稱為鏟子超人，其勇於付出的心與文化志工是相同的，志工溫暖的力量是AI科技無法取代的。
陳榮昌也偕同兩位獲獎志工出席頒獎典禮，陳榮昌表示，許淑慧與鄭碧珍兩位志工在文化推廣服務上始終堅守初心，以實際行動展現無私奉獻的志工精神，是文化局最堅實的夥伴與典範。他特別感謝兩位志工多年來對文化服務的努力，使金門的展演活動得以在溫暖、友善、充滿文化底蘊的氛圍中進行。
當中獲得金質獎肯定的許淑慧，今年73歲，她自民國91年加入志工隊以來，就把文化服務成第二志業，許淑慧始終視文化局為「第二個家」，20多年來以親切、細膩的服務迎接每一位民眾，深受鄉親與遊客讚譽。她不僅協助文化局推動各項活動，也積極鼓勵親友投入志工行列，讓文化扎根更形深厚。此次奪得金質獎，堪稱她多年奉獻的最好見證。
鄭碧珍則是獲得銅質獎肯定，鄭碧珍以「做什麼要像什麼」的工作理念，長年在文化局志工隊中盡忠職守。鄭碧珍在展場導覽、接待服務與活動支援中皆表現亮眼。她說，志工服務讓她走入不同族群，看見更寬廣的人生，也讓生活更加充實。她的溫暖笑容、細心與耐心，已成為文化局志工隊不可或缺的亮點。
文化局表示，兩位志工的獲獎象徵金門文化服務深耕的成果，未來將持續推動志工培訓與招募，期盼更多熱心民眾加入，一同為金門文化藝術注入持續發光的能量。
