屏東鹽琉線大福航運忽停航 縣府將收回2泊席位另覓他業者

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
鹽琉線船運中心。圖／縣府提供
鹽琉線船運中心。圖／縣府提供

負責屏東鹽埔漁港往返小琉球鹽琉航線的大福航運，上周無預警宣布18日暫停航運，屏東縣政府表示將收回其2泊席位，並建議航港局應考量收回航線。縣府也強調，大福航運雖暫停營運，但鹽琉船運服務中心、聯營處鹽琉站及三樓餐廳均維持正常營運

大福航運公告自今年11月18日起至明年2月18日止，暫停營運其所經營的「鹽琉線」固定航線，並經交通部航港局同意備查。縣府表示第一時間掌握相關情形，並啟動應變作為，確保民眾權益與旅運需求，將影響程度降至最低。

前往小琉球的遊客多至東港碼頭搭船，目前東琉線有聯營處、泰富航運、藍白航運停靠白沙港、琉興公船停靠大福港。不過因東港碼頭腹地狹小，相關單位一直想把人潮引至對岸的鹽埔漁港，為此縣府及航港局還在去年啟用新的鹽琉船運服務中心。

大福航運2020年7月以鹽埔漁港為母港啟航，運客量曾節節攀升；但後來因船舶狀況不佳，甚至在連假時減少班次，要同業幫忙運載，損害公司信譽加上營運狀況不佳，因此向航港局申請暫停營業。

目前鹽琉線只剩下每天1班的聯營處來回航班，縣府表示，加上東琉線航班，短期內遊客及鄉親前往琉球不受影響。縣府表示，大福航運原有3泊席位，之前因狀況不佳已收回1席，這次無預警停航，另外2席也將收回，並強烈建議航港局收回航線。

縣府表示，將持續積極尋找其他航運業者盡快投入營運，同時檢視鹽琉航線整體運輸量能與服務品質，並持續優化鹽琉線船運中心大眾運輸服務，努力於最快時間讓這條航線能再服務來往琉球的遊客及鄉親。

鹽琉線船運中心。圖／縣府提供
航線 小琉球 航港局
