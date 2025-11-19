盼帶動人潮！西市場空攤達三成五 屏東縣府擬推攤商日租

屏東西市場去年風光開幕後，人流卻持續下滑，且傳統市場、文創交錯被指定位不明，議員昨質疑市場將委外營運，引發攤商憂心。縣府澄清絕無委外，攤商進駐率約65%，油煙設備改善處理中，將規畫日租、3日租與6日租等模式試水溫，假日也會辦活動，帶動人潮。

議員陳揚、曾義雄昨在議會質詢關注西市場後續營運，建議朝美食街發展，可結合屏東100碗做快閃活動。陳揚說，外傳西市場要委外經營，加上零售市場管理條例規定，若攤商數量減少到三分之一以下，主管機關可停止使用市場或全部整層使用。

縣府城鄉發展處長陳志宏說，西市場總攤數94攤，攤位78攤現有52攤進駐，店舖16間有9間進駐，共61家。縣府絕沒有要委外經營，「這樣的流言傷害太大了」。

西市場攤商提到，平日人潮少，有些攤商只開假日，容易讓消費者撲空，或每次來都遇到沒開，造成惡性循環。針對有租卻不開店攤販，自治會研擬記點規範，並提出日租、3日租或6日租模式營運。今起連3天舉辦產業創新研發成果展。