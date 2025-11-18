屏東萬丹本土登革熱群聚疫情 周邊637戶室內強制孳清

屏東縣萬丹鄉近日出現本土登革熱群聚疫情，衛生福利部疾病管制署副署長林明誠18日南下視察，檢視萬丹鄉元泰街周邊區域，衛生局指出，截至17日已完成確診者活動地周邊637戶室內強制孳清。

屏東縣副縣長黃國榮說，縣府接獲高市鳳山確診病例有屏東縣活動史後，第一時間啟動防治工作，並針對後續兩例確診者工作地及居住地擴大防治範圍，執行強制孳生源清除及噴藥作業。避免疫情擴散，防疫團隊近日持續以確診者活動地為中心向外擴大規劃防治區塊，截至17日已完成637戶室內強制孳清，清除孳生源，降低病媒蚊密度，建立阻絕登革熱擴散的防線。

衛生局指出，找出潛在病例，阻斷隱形傳播鏈，鼓勵近兩周曾至元泰街及鄰近區域無症狀民眾主動前往衛生所接受篩檢；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，應盡速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估快篩檢驗，若經研判確診，可獲主動就醫獎勵500元商品卡。

衛生局強調，登革熱需靠全民共同防治，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，並配合縣府防治措施。衛生單位貫徹公權力執行，若查獲陽性孳生源將依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰；若拒絕、規避或妨礙防疫工作則處6萬元以上30萬元以下罰鍰。