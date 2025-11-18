快訊

迎接TWICE開唱！高雄「點亮藍色燈光」應援 7地標曝光、ONCE快筆記

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
比照上個月BLACKPINK高雄開唱的盛大規模，為迎接TWICE將在高雄開演唱會，市長陳其邁在臉書更換藍髮頭貼，今天傍晚5時30分起，大港橋、流行音樂中心等七大地標再度同步點亮藍色燈光或秀出雷射字體。網友稱讚，神秘藍超美的、高雄變「宇宙星球」。

高雄這個周末迎來兩場重量級音樂盛事，韓國超人氣天團TWICE出道10年首次來台演唱，11月22日至23日於世運主場館舉辦THIS IS FOR專場演唱會，以及搖滾天王伍佰的Rock Star 2重返巨蛋舞台，預計吸引超過10萬名歌迷湧入高雄。

市長陳其邁今晚在臉書分享七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光，加上雷射字體的壯觀畫面，並預告從11月18日延續至11月23日，傍晚5時30分至深夜11時有獨特的燈光秀上場應援。

七大點燈地點分別為大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心及美麗島捷運站。另外還有主題交通號誌燈及捷運進站廣播。

高市經發局說，歌迷憑演唱會門票可至左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站六處捷運站兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站也將於11月18日至23日設置演唱會打卡牆，歡迎樂迷打卡應援。

