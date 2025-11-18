屏東萬丹登革熱群聚仍在控制關鍵期 疾管署南下視察監測至12月8日

屏東縣萬丹鄉出現登革熱本土群聚疫情，衛福部疾管署副署長林明誠今到屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周邊了解當地環境風險及防治工作推動情形。林明誠表示，現在是萬丹鄉本土登革熱疫情控制關鍵期，萬丹鄉本土群聚維持累計3例，最近七日也無新增病例，預計監測至12月8日。

林明誠說明，屏東縣得知高雄市確定病例曾有元泰街市場活動史，以及當地出現本土病例後，即積極安排市場周邊及個案居住、活動地，強制孳生源清除與緊急噴藥撲殺病媒蚊、加強當地攤商健康監測與擴大採檢，並請周邊醫療院所加強疑似個案通報等工作。

據疾管署統計，今年截至11月17日，累計本土登革熱確定病例29例，分別居住於高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例；另累計231例境外移入病例，為近6年同期第三高（2020年至2024年介於11至244例），自東南亞國家移入占89.6%，以印尼61例為多，其次為越南58例、菲律賓31例及泰國24例。

林明誠呼籲，目前南部氣候條件仍適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外、工作場域等地孳生源，及配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

疾管署提醒，民眾如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史；也請醫師適時使用NS1快速診斷試劑，登革熱病患居家仍須留意防蚊，並特別留意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象，以適時提供適當的臨床處置，降低重症及死亡風險。