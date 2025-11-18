馬管處推馬祖徒步旅遊 完成指定任務集章換好禮

快訊

中央社／ 連江縣18日電

響應永續觀光，馬管處今年起推廣馬祖徒步旅遊，為鼓勵旅客加入徒步深度旅遊行列，25日起推出為期2年的集章護照活動，前往指定景點，並完成拍照任務後，即可兌換紀念品。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為推廣馬祖旅遊及永續觀光，自25日起至116年12月31日止，推出「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」集章護照活動，鼓勵旅客以徒步慢旅，深入探索馬祖4鄉5島景點，感受島嶼自然生態、戰地歷史與人文風情。

馬管處指出，於活動期間內，民眾可至該處轄下南竿、北竿、莒光、東引的遊客中心，以及南竿機場服務櫃台等5處，向工作人員索取集章手冊後，依指示完成拍照任務、蓋紀念章。完成3個任務可兌換媽祖昇天祭祈願牌等贈品，完成5個任務則可獲得限量的行李保護套。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿表示，馬管處島嶼淨行計畫，開發了遍及全縣4鄉5島，及以梅花鹿聞名的大坵島的徒步旅遊路線。遊程兼具徒步慢旅、淨灘責任等永續理念，盼旅客到馬祖，以步行體驗最環保的旅遊。

馬祖 永續
