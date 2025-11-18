高雄時尚大賞孵育設計師新秀 入圍名單搶先曝光

南台灣時尚饗宴「高雄時尚大賞」今在御盟集團旗下然一酒店舉行入圍作品發表暨交流茶會，8組入圍新銳品牌搶先亮相，模特兒沿著高空長廊走秀，港灣景緻、落地窗光影與前衛設計互相映襯，為年底決賽提前暖場。

高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府舉辦，結合品牌育成、市場鏈結的服裝設計競賽，以導師制度、品牌培力、國外展演補助與產業媒合等方式，協助設計師從創意走向市場，累積可持續發展的品牌能量，成為南台灣青年設計師重要起點。

青年局長林楷軒指出，時尚大賞已成功挖掘多位具潛力的新銳設計師，歷屆金賞得主返高雄成立公司，銀賞品牌舉辦展售活動，另有多位設計師登上台北時裝週、國慶晚會、跨年舞台與台灣設計展等舞台，自去年起與紡拓會合作，首獎得主除可獲最高35萬元獎金，也能前往東京時裝週觀摩與展出。

這屆以「品牌」為參賽主體，投稿作品突破百件，總獎金135萬元創下新高，活動吸引百貨、旅宿、時尚品牌及學界代表到場交流，觀察新銳設計的市場能量。

今天發表會上，模特兒沿著長廊動線依序展演入圍作品，讓服裝材質與細節在近距離呈現，設計師與產業端在交流茶會面對面討論創作理念與品牌定位，也展現設計能量。

去年金賞得主、「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸說，時尚大賞是台灣競爭度高設計賽事，能在此被看見並延伸到東京時裝週，是難得經驗，他說，賽後接觸更多國際買家，累積創作能量，也促成今年在高雄成立工作室，希望賽事能持續培育人才。