快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣「永續好屏友」LINE商城上線 20項品牌好物及禮盒

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影

耶誕節、新年即將來臨，是一年送禮的大季節，屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」，打造青年創業品牌全新電商通路，縣長周春米也邀請民眾以日常消費支持青年創業。

縣府今天在竹田鄉德旅店舉行「永續好屏友」官方LINE線上商城發布記者會，縣長周春米表示，借重LINE禮物便捷的送禮功能與廣大的使用族群，民眾只要透過LINE禮物商城，就能挑選屏東好物致贈好友，讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。

「永續好屏友」官方LINE線上商城除了20個屏東特色品牌好物，並將7種好物集結成「午後時光禮盒」，全都是屏東的創業青年以地方食材製作的產品，並用品牌精神實踐對家鄉的承諾，定價900元，限量1000份，即日起販售。

禮盒包括屏東咖啡全國手沖賽冠軍「回春咖啡」、蜂蜜隨身包「蜂女孩」、水滴蛋捲「嚴選南國紅逗」、「碗裡的茶」百香果蜜餞、「可可雅米」台灣可可茶、「Pulima原食」蜜柑可可巧克力餅乾、「無所事室」黑豆糕。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE數位創生計畫自2024年底與屏東合作，與縣府合作推出「今天好屏友」官方帳號，好友數超過150萬人；此外LINE推動在地輔導數位轉型與輔助，超過100家屏東中小店家加入，透過輔導幫助這些店家LINE官方帳號好友數平均成長達43%。

屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」。記者潘奕言／攝影

LINE 屏東
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

屏東西市場人潮不如預期外傳委外？屏東縣府：絕無委外

影／財劃法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

相關新聞

蔡英文故鄉將建9座風力機組 自救會開會反對廠商送花被拒

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，枋山獅子反風車自救會今日舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼要堅...

以後周末必買少一味！高雄超人氣龍華市場炸雞明年2月收攤

高雄龍華市場知名「市場炸雞」近日公告，因長期高工時、每日超過14小時營運壓力，加上生活規畫調整，將於2026年2月14日...

屏東萬丹登革熱群聚仍在控制關鍵期 疾管署南下視察監測至12月8日

屏東縣萬丹鄉出現登革熱本土群聚疫情，衛福部疾管署副署長林明誠今到屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周...

迎接TWICE開唱！高雄「點亮藍色燈光」應援 7地標曝光、ONCE快筆記

比照上個月BLACKPINK高雄開唱的盛大規模，為迎接TWICE將在高雄開演唱會，市長陳其邁在臉書更換藍髮頭貼，今天傍晚...

高雄時尚大賞孵育設計師新秀 入圍名單搶先曝光

南台灣時尚饗宴「高雄時尚大賞」今在御盟集團旗下然一酒店舉行入圍作品發表暨交流茶會，8組入圍新銳品牌搶先亮相，模特兒沿著高...

屏東縣「永續好屏友」LINE商城上線 20項品牌好物及禮盒

耶誕節、新年即將來臨，是一年送禮的大季節，屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。