聽新聞
0:00 / 0:00
屏東縣「永續好屏友」LINE商城上線 20項品牌好物及禮盒
耶誕節、新年即將來臨，是一年送禮的大季節，屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」，打造青年創業品牌全新電商通路，縣長周春米也邀請民眾以日常消費支持青年創業。
縣府今天在竹田鄉德旅店舉行「永續好屏友」官方LINE線上商城發布記者會，縣長周春米表示，借重LINE禮物便捷的送禮功能與廣大的使用族群，民眾只要透過LINE禮物商城，就能挑選屏東好物致贈好友，讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。
「永續好屏友」官方LINE線上商城除了20個屏東特色品牌好物，並將7種好物集結成「午後時光禮盒」，全都是屏東的創業青年以地方食材製作的產品，並用品牌精神實踐對家鄉的承諾，定價900元，限量1000份，即日起販售。
禮盒包括屏東咖啡全國手沖賽冠軍「回春咖啡」、蜂蜜隨身包「蜂女孩」、水滴蛋捲「嚴選南國紅逗」、「碗裡的茶」百香果蜜餞、「可可雅米」台灣可可茶、「Pulima原食」蜜柑可可巧克力餅乾、「無所事室」黑豆糕。
LINE台灣執行長陳立人表示，LINE數位創生計畫自2024年底與屏東合作，與縣府合作推出「今天好屏友」官方帳號，好友數超過150萬人；此外LINE推動在地輔導數位轉型與輔助，超過100家屏東中小店家加入，透過輔導幫助這些店家LINE官方帳號好友數平均成長達43%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言