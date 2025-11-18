屏東縣「永續好屏友」LINE商城上線 20項品牌好物及禮盒

耶誕節、新年即將來臨，是一年送禮的大季節，屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌好物，還推出「午後時光禮盒」，打造青年創業品牌全新電商通路，縣長周春米也邀請民眾以日常消費支持青年創業。

縣府今天在竹田鄉德旅店舉行「永續好屏友」官方LINE線上商城發布記者會，縣長周春米表示，借重LINE禮物便捷的送禮功能與廣大的使用族群，民眾只要透過LINE禮物商城，就能挑選屏東好物致贈好友，讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。

「永續好屏友」官方LINE線上商城除了20個屏東特色品牌好物，並將7種好物集結成「午後時光禮盒」，全都是屏東的創業青年以地方食材製作的產品，並用品牌精神實踐對家鄉的承諾，定價900元，限量1000份，即日起販售。

禮盒包括屏東咖啡全國手沖賽冠軍「回春咖啡」、蜂蜜隨身包「蜂女孩」、水滴蛋捲「嚴選南國紅逗」、「碗裡的茶」百香果蜜餞、「可可雅米」台灣可可茶、「Pulima原食」蜜柑可可巧克力餅乾、「無所事室」黑豆糕。