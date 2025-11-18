聽新聞
0:00 / 0:00
老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家
因東北季風影響，兩馬小三通17日起停航，有馬祖民眾因老婆要求17日得回家，他17日上午搭中國福州往桃園班機，再轉往松山機場搭機回馬祖南竿，1天內到家，機票花費7000餘元，比小三通船票約1000元，相差7倍。
在馬祖經營旅行社的民眾陳藝中今天跟中央社記者說，16日他搭兩馬小三通琅岐航線，到中國福州去看歌手鄧紫棋演唱會，但當天傍晚卻得知，17日兩馬小三通琅岐與黃岐航線皆停航。他向家人報告準備滯留福州，太太卻說，船班不知道會停幾天，要求他「17日當天務必要回到馬祖」。
陳藝中說，當時他立即訂了17日從福州長樂機場至桃園機場的最早班機，抵達桃園後，再搭機場捷運、台北捷運，趕往松山機場，幸運補上最近一班松山往南竿飛機。早上8時從福州出發，下午4時許有驚無險趕回家，他幽默表示「完成太太交代，孩子放學有人接送，花多少錢都無所謂」。
陳藝中回顧，此趟「福州繞道台灣本島回馬祖」之行，單程機票費用約為7000餘元，耗時約9個多小時。與馬祖至琅岐航線單程需時約70分鐘，票價約新台幣1000元相比，耗費的時間與費用整整差了7倍。
陳藝中表示，冬季為馬祖旅遊旺季，看著金廈小三通因台灣民眾往返中國的中轉客而活絡，兩馬小三通則受限於天候不穩定，船班動輒停航，不確定因素高，讓像他在內的業者不敢販售中轉行程。他希望透過自身經歷，凸顯兩馬小三通船班不穩，使馬祖旅遊業者無法比照金廈小三通帶來收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言