快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

聽新聞
0:00 / 0:00

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

中央社／ 連江縣18日電
在馬祖經營旅行社的民眾陳藝中表示，他日前搭乘兩馬小三通琅岐航線到中國福州看演唱會，不料遇上船班停航，於是改買飛往桃園的班機，再從松山機場搭機回馬祖南竿，趕在1天內到家。圖／中央社（陳藝中提供）
在馬祖經營旅行社的民眾陳藝中表示，他日前搭乘兩馬小三通琅岐航線到中國福州看演唱會，不料遇上船班停航，於是改買飛往桃園的班機，再從松山機場搭機回馬祖南竿，趕在1天內到家。圖／中央社（陳藝中提供）

因東北季風影響，兩馬小三通17日起停航，有馬祖民眾因老婆要求17日得回家，他17日上午搭中國福州往桃園班機，再轉往松山機場搭機回馬祖南竿，1天內到家，機票花費7000餘元，比小三通船票約1000元，相差7倍。

在馬祖經營旅行社的民眾陳藝中今天跟中央社記者說，16日他搭兩馬小三通琅岐航線，到中國福州去看歌手鄧紫棋演唱會，但當天傍晚卻得知，17日兩馬小三通琅岐與黃岐航線皆停航。他向家人報告準備滯留福州，太太卻說，船班不知道會停幾天，要求他「17日當天務必要回到馬祖」。

陳藝中說，當時他立即訂了17日從福州長樂機場至桃園機場的最早班機，抵達桃園後，再搭機場捷運、台北捷運，趕往松山機場，幸運補上最近一班松山往南竿飛機。早上8時從福州出發，下午4時許有驚無險趕回家，他幽默表示「完成太太交代，孩子放學有人接送，花多少錢都無所謂」。

陳藝中回顧，此趟「福州繞道台灣本島回馬祖」之行，單程機票費用約為7000餘元，耗時約9個多小時。與馬祖至琅岐航線單程需時約70分鐘，票價約新台幣1000元相比，耗費的時間與費用整整差了7倍。

陳藝中表示，冬季為馬祖旅遊旺季，看著金廈小三通因台灣民眾往返中國的中轉客而活絡，兩馬小三通則受限於天候不穩定，船班動輒停航，不確定因素高，讓像他在內的業者不敢販售中轉行程。他希望透過自身經歷，凸顯兩馬小三通船班不穩，使馬祖旅遊業者無法比照金廈小三通帶來收益。

馬祖 小三通 松山機場 桃園機場 航線
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

往返小琉球 鹽琉線大福航運18日起停航 僅剩聯營處1航班

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

藝術島閉幕作品 閩東語音樂劇「拍揪」馬祖首演

相關新聞

迎接TWICE開唱！高雄「點亮藍色燈光」應援 7地標曝光、ONCE快筆記

比照上個月BLACKPINK高雄開唱的盛大規模，為迎接TWICE將在高雄開演唱會，市長陳其邁在臉書更換藍髮頭貼，今天傍晚...

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

因東北季風影響，兩馬小三通17日起停航，有馬祖民眾因老婆要求17日得回家，他17日上午搭中國福州往桃園班機，再轉往松山機...

屏東萬丹本土登革熱群聚疫情 周邊637戶室內強制孳清

屏東縣萬丹鄉近日出現本土登革熱群聚疫情，衛生福利部疾病管制署副署長林明誠18日南下視察，檢視萬丹鄉元泰街周邊區域，衛生局...

屏東萬丹登革熱群聚仍在控制關鍵期 疾管署南下視察監測至12月8日

屏東縣萬丹鄉出現登革熱本土群聚疫情，衛福部疾管署副署長林明誠今到屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周...

高雄時尚大賞孵育設計師新秀 入圍名單搶先曝光

南台灣時尚饗宴「高雄時尚大賞」今在御盟集團旗下然一酒店舉行入圍作品發表暨交流茶會，8組入圍新銳品牌搶先亮相，模特兒沿著高...

屏東縣「永續好屏友」LINE商城上線 20項品牌好物及禮盒

耶誕節、新年即將來臨，是一年送禮的大季節，屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城今天上線，除了有20個屏東特色品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。