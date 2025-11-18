屏東西市場人潮不如預期外傳委外？屏東縣府：絕無委外

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東西市場攤商攤位也有做改變，有的在攤位前設置桌椅，增加用餐空間，也拉近與消費者距離。記者劉星君／攝影
屏東西市場去年風光開幕後，人潮卻不如預期，屢次成為議員質詢關注焦點，縣議員陳揚昨說，外傳西市場要委外營運，攤商憂心。屏東縣府城鄉發展處長陳志宏昨澄清，絕無委外，攤商進駐率65％以上，油煙設備改善處理中，也規畫推出日租、3日租與6日租。

屏東縣議員陳揚、曾義雄、蘇資婷、黃明賢在議會質詢時紛紛關注西市場後續營運。陳揚昨說，外傳西市場要朝委外經營，讓攤商擔心，加上零售市場管理條例規定，若攤商數量減少到三分之一以下，主管機關可以停止使用市場或全部整層使用。

部分議員建議西市場朝美食街發展，陳揚說，近日縣府推出屏東100碗，也可以在西市場內做快閃等。縣府城鄉發展處長陳志宏表示，西市場總攤數94攤，攤位78攤現有52攤進駐，店舖16間，現有9間進駐，共有61家，進駐率約65％。外界關心油煙設備改善，希望在明年初第一季前完成設計發包，工程經費約3千萬元，希望獲議員們支持，盼能在明年夏天完成油煙設備改善。

城鄉發展處說，西市場參加經濟部傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫，屏東西市場獲優良市場三星等的肯定，西市場內也有5家攤商獲得樂活名攤肯定。

對於外界稱西市場要委外，陳志宏嚴正澄清絕沒有委外經營，「這樣的流言傷害太大了」；西市場攤商提到，平日人潮少，有些攤商平日不開，只開假日，容易讓消費者撲空，或每次來都遇到沒開容易造成惡性循環。針對有租卻不開店的攤商，自治會研擬記點規範。也有攤商認為，等到油煙設備改善後，屆時攤商進駐意願也會提高。

為活絡攤位，自治會也與縣府提出朝日租、3日租或是6日租模式，藉由快閃試水溫，每月假日辦活動，帶動人潮。此外也在西市場設展，像是19日起一連三天在西市場展出地方產業創新研發推動計畫成果展，帶動廠商、人潮進駐。

縣長周春米昨答詢，西市場是公共建設，將本來髒亂市場用地打造現代化空間，但仍以市場命名，市場定位入門門檻不會太高，功能與任務跟傳統市場有別，西市場附近有藝術館、大同高中、公園等，也漸漸成為社區新聚落。

屏東西市場平日人潮冷清，有些攤商平日不開，假日才開，也有攤商仍堅持每天開，規畫活動、推動外送，主動走出去吸引人潮。記者劉星君／攝影
屏東西市場平日人潮冷清，有些攤商平日不開，假日才開，也有攤商仍堅持每天開，規畫活動、推動外送，攤商主動走出去吸引人潮。記者劉星君／攝影
屏東西市場攤商攤位也有做改變，有的在攤位前設置桌椅，增加用餐空間，也拉近與消費者距離。記者劉星君／攝影
攤商 屏東縣 議員 周春米
