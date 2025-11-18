快訊

屏東光合菌培養訓練班 促進農漁共榮生態永續

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
​農業部推動「光合菌培養訓練班」，今天在屏東縣農業科技園區舉辦聯合成果發表分享會，展示農友應用成果。圖／農業部提供
​農業部推動「光合菌培養訓練班」，今天在屏東縣農業科技園區舉辦聯合成果發表分享會，展示農友應用成果。圖／農業部提供

農業部農糧署及漁業署共同補助財團法人食品工業發展研究所推動的「光合菌培養訓練班」，今天在屏東縣長治鄉農業科技園區，舉辦聯合成果發表分享會。這場盛會不僅是專業交流的平台，更是匯聚數百名農漁友，一同見證多年來「農漁共好」實踐成果的重要時刻。

食品所自2015年起推動光合菌培養課程，後續在農糧署及漁業署的支持下，擴大「農業光合菌」與「水產養殖光合菌」系列課程。透過教育訓練、示範應用與在地推廣，輔導團隊課程已走遍全台，在各地累積將近萬名學員，這項推廣行動不僅是友善農業的重要助力，也象徵台灣微生物科技在永續農漁業上的創新示範。

為展現光合菌應用於農業的優質成果，現場特別規劃了「農漁共好市集」，並準備了披薩DIY體驗活動。主辦單位表示這場成果發表會，不僅回顧多年努力，也展現光合菌如何實際助力農漁業邁向「農漁共榮・生態永續」的新里程。

