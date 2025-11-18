快訊

高雄時尚大賞作品逾百件 展現高雄時尚實力

中央社／ 高雄18日電
高雄市青年局18日舉辦「高雄時尚大賞」入圍作品發表暨交流茶會，搶先曝光8組入圍作品；高市青年局長林楷軒（中左4）說，此賽事讓更多人看見高雄的時尚實力。圖／中央社
「高雄時尚大賞」今天舉辦入圍作品發表暨交流茶會，搶先曝光8組入圍作品；今年徵件作品突破百件，總獎金達135萬元。高雄市青年局長林楷軒說，此賽事讓更多人看見高雄的時尚實力。

青年局今天在THE AMNIS然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，林楷軒表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽。邀請大家在12月20日至衛武營榕樹廣場一起參與決賽盛事。

林楷軒說，在時尚服裝設計資源多集中於北部的產業環境下，高雄更要成為南台灣青年設計師的關鍵起點，透過連結產官學資源，讓創意能在地萌芽、向外延伸，結合產官學能量將高雄的設計推向國際。

林楷軒指出，高雄時尚大賞透過專業評選機制與完善培力制度，成功發掘多位新銳設計師。歷屆金賞品牌在高雄設立公司，銀賞品牌舉辦展售活動；設計師也陸續登上台北時裝週、國慶晚會、跨年舞台及台灣設計展等指標性舞台。

此外，去年起更攜手中華民國紡織業拓展會，首獎得主除可獲全台最高35萬元獎金外，也能前往東京時裝週觀摩與展出作品，展現高雄在推動青年時尚設計與國際接軌上的具體成果。

去年賽事金賞得主、「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸致詞時表示，高雄時尚大賞已經是全台最具競爭力的服裝設計賽事之一，能在此嶄露頭角並延伸到東京時裝週展出，是非常珍貴的歷程。

御盟集團總裁邵永添表示，高雄與時尚還有一段距離，也是一座必須被重新定義的城市，具備不受既定框架束縛的彈性與能量，期盼透過持續投入讓高雄在未來躍升世界舞台，展現獨特競爭力。

青年局說明，決賽暨頒獎典禮將於12月20日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場登場，將以動態走秀結合音樂演出，完整呈現8組品牌的年度設計成果。11月底將開放索票，歡迎民眾共襄盛舉。

