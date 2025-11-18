以後周末必買少一味！高雄超人氣龍華市場炸雞明年2月收攤

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄龍華市場知名「市場炸雞」近日公告，將於2026年2月14日結束營業。圖／翻攝自市場炸雞臉書
高雄龍華市場知名「市場炸雞」近日公告，將於2026年2月14日結束營業。圖／翻攝自市場炸雞臉書

高雄龍華市場知名「市場炸雞」近日公告，因長期高工時、每日超過14小時營運壓力，加上生活規畫調整，將於2026年2月14日結束營業。消息曝光後，引發粉絲及網友惋惜與不捨，直呼「好可惜」、「以後周末必買少一味」；面對突如其來的收攤決定，店家今天也出面說明了。

公告曝光後，店家收到大量關心和支持訊息，甚至有顧客私訊表示願意無償提供營運資金，希望市場炸雞繼續營運，店家坦言看了很感動，直說「怎麼會有人願意拿錢來幫忙一間不認識的店？」這份善意讓夫妻檔很感動。

店家表示，近年餐飲環境受到原物料上漲、物價攀升、人力短缺等挑戰衝擊，許多店家面臨相同困境，「我們當然也遇到，心裡也會有無奈與無能為力」，店家強調，創業者都是用大量時間與精力維持家業，沒有人希望心血付諸流水，但有些不可抗力的因素，真的不是努力可以解決。

之所以宣布結束營業，主要是因為長期高工時造成的身心負荷，剛創業時還信心滿滿，可以做10年、20年，當時真的太天真了，現在回頭看，每天14、15小時工作量，身體無法長期負荷。

儘管停業讓不少人不捨，但店家感謝這4、5年來遇到許多「天使客人」，不論是留言、私訊、到攤上加油，每一份支持他們都收到了 ，炸雞攤營業到2026年，並將持續維持品質與準備工作，最後再次向所有支持者致謝「真的、真的很感謝大家。」

網友嘆，小店經營不易「生意好、人倒」、「工時太長，老闆也該休息了」，也有人分享，市場炸雞多年來是「高雄厲害炸物之一」，每到假日總是大排長龍，想吃還常常買不到，不然就是一堆人。

