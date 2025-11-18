幸福共享巴士前進高雄桃源、那瑪夏 啟動試營運
為讓偏鄉民眾能便利通學、就醫、洽公及採買，高雄市交通局今天宣布，桃源區、那瑪夏區預約式幸福共享巴士於今天啟動試營運，試營運期間將提供民眾免費搭乘。
交通局長張淑娟說，幸福共享巴士自民國111年從美濃起步，每年擴增2個行政區，迄今共累計於6個行政區提供超過26萬人次服務，搭乘者以學生就學及年長者就醫、就養為主，占總營運趟次7成以上。
交通局今天新聞稿指出，今年已完成桃源、那瑪夏需求訪談並於今天開始試營運，試營運期間將提供民眾免費搭乘，並視當地民眾乘車需求滾動調整，預定明年初正式營運。
交通局表示，桃源、那瑪夏幅員遼闊、人口分散，傳統公車常面臨班次無法集中配置，與路線為照顧分散需求而過度彎繞的兩難。
交通局在盤點供需後，導入點對點預約制模式回應在地交通需求，讓民眾只要支付公車的費用就能到達目的地，同時也讓偏鄉公共運輸更有效率。幸福共享巴士採預約制，營運區域內任意起訖點均可上下車。
有需求者可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。
