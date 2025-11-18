幸福共享巴士前進高雄桃源、那瑪夏 啟動試營運

快訊

中央社／ 高雄18日電

為讓偏鄉民眾能便利通學、就醫、洽公及採買，高雄市交通局今天宣布，桃源區、那瑪夏區預約式幸福共享巴士於今天啟動試營運，試營運期間將提供民眾免費搭乘。

交通局長張淑娟說，幸福共享巴士自民國111年從美濃起步，每年擴增2個行政區，迄今共累計於6個行政區提供超過26萬人次服務，搭乘者以學生就學及年長者就醫、就養為主，占總營運趟次7成以上。

交通局今天新聞稿指出，今年已完成桃源、那瑪夏需求訪談並於今天開始試營運，試營運期間將提供民眾免費搭乘，並視當地民眾乘車需求滾動調整，預定明年初正式營運。

交通局表示，桃源、那瑪夏幅員遼闊、人口分散，傳統公車常面臨班次無法集中配置，與路線為照顧分散需求而過度彎繞的兩難。

交通局在盤點供需後，導入點對點預約制模式回應在地交通需求，讓民眾只要支付公車的費用就能到達目的地，同時也讓偏鄉公共運輸更有效率。幸福共享巴士採預約制，營運區域內任意起訖點均可上下車。

有需求者可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

桃源 那瑪夏 巴士 高雄市
相關新聞

蔡英文故鄉將建9座風力機組 自救會開會反對廠商送花被拒

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，枋山獅子反風車自救會今日舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼要堅...

以後周末必買少一味！高雄超人氣龍華市場炸雞明年2月收攤

高雄龍華市場知名「市場炸雞」近日公告，因長期高工時、每日超過14小時營運壓力，加上生活規畫調整，將於2026年2月14日...

屏東西市場人潮不如預期外傳委外？屏東縣府：絕無委外

屏東西市場去年風光開幕後，人潮卻不如預期，屢次成為議員質詢關注焦點，縣議員陳揚昨說，外傳西市場要委外營運，攤商憂心。屏東...

澎湖鄉親機位荒陳光復提3方案 包機、包位或每天保留36個緊急需求機位

澎湖縣長陳光復今天上午針對澎湖縣民往返台灣本島，提出包機、包位或每天保留36個緊急需求機位等3方案，與航空公司檢討，解決...

月世界變垃圾山又受牽連 邱議瑩：潑髒水及政治抹黑不道德

高雄陸續發生美濃大峽谷、大樹和山光電場等爭議事件，加上昨天爆發的月世界違法濫倒垃圾問題全屬立委邱議瑩選區，遭藍營質疑「又...

影／燕巢月世界堆5層樓垃圾山 陳其邁：中午以前清理完畢

繼「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」濫倒廢棄物事件，知名月世界地景昨也爆出遭非法傾倒垃圾，初估約4、5層樓高，獨特泥岩惡地...

