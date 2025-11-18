蔡英文故鄉將建9座風力機組 自救會開會反對廠商送花被拒

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，枋山獅子反風車自救會今日舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼要堅決要反對風車，百餘名鄉親到場。開發商瑞風能源執行長許嫺音也到場送花表達善意，但不被自救會接受。

自救會今日上午在楓港社區老人活動中心舉辦說明會，並邀請雲林縣四湖反風吹自救會長吳連進等人參與，分享其經驗及抗爭方法。自救會長王光盛表示，陸域風車會影響居民身心健康及當地經濟作物，並嚴重破壞自然生態環境，在會中以剪報及影片播放方式向鄉親說明。

雲林縣四湖反風吹自救會長吳連進也現身說法，表示當初他們社區也要設置陸域風車，但後來鄉親們群起反對，大家團結一心才讓這項建設案停下來。這次來是要跟楓港鄉親們分享其中艱苦的心路歷程，並傳授反風車成功的經驗。

黃姓鄉親表示，風電廠商最近以招待旅遊，或贈送小禮物的方式，希望吸引更多鄉親支持，呼籲鄉親不要輕易接受這些小恩小惠，被蒙蔽就不顧身家健康、作物受損的危害。風電廠商說風車沒有聲音，但還是有低頻會影響蜜蜂的芒果授粉。

瑞風能源執行長許嫺音則帶團隊到場拜訪，並準備鮮花與礦泉水送給自救會，但不被接受。許嫺音表示，尊重枋山鄉親的聲音，也歡迎想了解的民眾參與新型案場參訪，親眼親耳感受最新的風機進步到什麼程度，一定可以比聽別人說更加安心。