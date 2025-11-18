AWS港都創新日登場 陳其邁：共同打造數位生態系

亞馬遜雲端服務（AWS）今天在高雄舉辦「亞馬遜港都創新日」，高雄市長陳其邁說，近年與AWS共同打造高效、安全、創新的數位生態系；也與鴻海、NVIDIA等合作發展主權AI。

AWS今天在高雄展覽館舉辦年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，邀請高市府、國內領先銀行及新金融領域專家共同探討新經濟時代下，政府與傳統金融業的數位轉型重要性。

陳其邁接受媒體聯訪表示，AWS是高雄市政府最好的合作夥伴，雙方共同打造高效、安全、創新的數位生態系。近年來，高雄加速推動產業轉型，與鴻海合作 CityGPT、與NVIDIA推動高雄燈塔計畫，運用AI強化城市治理並發展主權AI。

陳其邁指出，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧數位城市，導入雲端與AI推動市政創新。市府與AWS合作6年成果顯著，也吸引鴻海、和碩等國際企業進駐。演唱會經濟也展現城市升級效果，高雄運用雲端分析優化交通、治安與公共服務，成功吸引多組國際天團來台。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，今年度規模更勝以往，展示橫跨地方傳產、娛樂服務、餐飲零售、AI新創等百工百業智慧升級所帶來的產業動能；也規劃將高雄打造為亞洲級金融創新示範場域，協助企業掌握金融科技發展契機，推動創新應用並拓展國際市場。

王定愷表示，金融創新是台灣與高雄數位轉型的重要一環。5年多來，AWS與高雄各界多方合作，從協助螺絲窟傳統產業導入物聯網資料能力、支持高雄榮總AI創新、加速在地新創運用雲端出海，到賦能瑞豐夜市攤商與傳統糕餅業者運用AI。

此外，今年扣合高雄市發展藍圖及國際潮流，將更進一步探討金融科技應用的潛力，打造從半導體到庶民經濟的完整數位發展體系。AWS將透過全球資源與技術能量，協助高雄企業從舊經濟邁向新經濟，善用安全合規、彈性擴展的雲端科技解決自身與全球客戶問題，並快速接軌國際。