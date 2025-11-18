快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

屏東市2優良區位社宅動土 合計提供353戶2028年完工

中央社／ 屏東縣18日電
國家住宅及都市更新中心18日在「永城好室」社宅基地舉辦「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮，內政部常務次長吳堂安（右4）、屏東縣長周春米（右3）等人出席，執鏟動土。圖／中央社
國家住宅及都市更新中心18日在「永城好室」社宅基地舉辦「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮，內政部常務次長吳堂安（右4）、屏東縣長周春米（右3）等人出席，執鏟動土。圖／中央社

國家住都中心今天在屏東市舉行「永城好室」、「鶴聲好室」社宅動土典禮，2處社宅皆享有豐富生活及文教機能，合計可提供353戶，預計2028年完工。

國家住宅及都市更新中心今天在「永城好室」社宅基地舉行「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮，內政部常務次長吳堂安、國家住都中心董事長花敬群、屏東縣長周春米、民進黨立委鍾佳濱及國民黨立委蘇清泉等人出席。

花敬群致詞表示，社會住宅品質規劃盡力做到平價優質，不管在安全、節能方面，各式各樣空間規劃設計，品質從北到南全台一致，住都中心從2020年首案決標，至今在全台興辦6萬9579戶；屏東市「瑞屏安居」預計明年完工，潮州鎮「光春好室」後年完工，2028年恆春鎮「恆春好室」、「永城好室」、「鶴聲好室」完工，連3年有社宅服務屏東鄉親。

周春米表示，屏東正邁向科技成長新時代，社宅就是吸引人才、支持產業重要基礎建設；縣府將持續與國家住都中心合作，後續提供東港鎮、萬丹鄉、內埔鄉適宜地點給住都中心參考，希望為屏東縣青年及鄉親建構優良住宅環境。

國家住都中心說明，「永城好室」位於勝利路、成功路及忠孝路街廓內，鄰近勝利國小、勝利星村創意生活園區、中山黃昏市場、屏東縣政府、屏東公園及縣立體育館；「鶴聲好室」位於武昌街武立公園對面「大武營區」舊址，鄰近屏東榮民總醫院、鶴聲國小、鶴聲國中及屏東市立復興圖書館。2處社宅皆享有豐富生活及文教機能，車行10分鐘內即可抵達台鐵屏東站，也鄰近規劃中屏東高鐵特定區，區位條件優良。

國家住都中心指出，「永城好室」將興建地上12層、地下2層共187戶，並規劃設置托嬰中心，支持青年育兒安心成家；「鶴聲好室」將興建地上9層、地下2層共166戶，附設身障日照中心小作所及社區居住空間，營造友善共融家園。2案合計提供353戶居住單元，基地地面層皆採開放性設計，打造社宅住戶及鄰里居民交流休憩共享空間；總工程經費新台幣19億4110萬元，由中央全額投資興建。

截至今日，國家住都中心於屏東縣直接興辦5處共1130戶社會住宅，除「永城好室」、「鶴聲好室」，還包含興建中的屏東市「瑞屏安居」520戶、潮州鎮「光春好室」172戶，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」85戶。

國家住宅及都市更新中心在屏東市興辦社宅，「永城好室」、「鶴聲好室」18日動土典禮，內政部常務次長吳堂安（左）、國家住都中心董事長花敬群（右）、屏東縣長周春米（中）出席，比讚合影。圖／中央社
國家住宅及都市更新中心在屏東市興辦社宅，「永城好室」、「鶴聲好室」18日動土典禮，內政部常務次長吳堂安（左）、國家住都中心董事長花敬群（右）、屏東縣長周春米（中）出席，比讚合影。圖／中央社

社宅 屏東 社會住宅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／財畫法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

志工服務逾20年！屏東81歲「阿英姐」活到老學到老 獲頒金質獎

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

相關新聞

蔡英文故鄉將建9座風力機組 自救會開會反對廠商送花被拒

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，枋山獅子反風車自救會今日舉辦說明會，邀請鄉親說明為什麼要堅...

澎湖鄉親機位荒陳光復提3方案 包機、包位或每天保留36個緊急需求機位

澎湖縣長陳光復今天上午針對澎湖縣民往返台灣本島，提出包機、包位或每天保留36個緊急需求機位等3方案，與航空公司檢討，解決...

月世界變垃圾山又受牽連 邱議瑩：潑髒水及政治抹黑不道德

高雄陸續發生美濃大峽谷、大樹和山光電場等爭議事件，加上昨天爆發的月世界違法濫倒垃圾問題全屬立委邱議瑩選區，遭藍營質疑「又...

影／燕巢月世界堆5層樓垃圾山 陳其邁：中午以前清理完畢

繼「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」濫倒廢棄物事件，知名月世界地景昨也爆出遭非法傾倒垃圾，初估約4、5層樓高，獨特泥岩惡地...

金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

金門縣政府觀光處今年在中秋期間推出的「金門中秋博狀元餅—旅人博餅樂」活動，不只讓旅客憑機票、船票就能體驗傳統博餅樂趣，更...

屏東客家音樂盛典 狂客音樂祭22、23日Ella、理想混蛋登場

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」，11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場。首日由金曲歌后Ella陳嘉樺與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。