屏東市2優良區位社宅動土 合計提供353戶2028年完工

國家住都中心今天在屏東市舉行「永城好室」、「鶴聲好室」社宅動土典禮，2處社宅皆享有豐富生活及文教機能，合計可提供353戶，預計2028年完工。

國家住宅及都市更新中心今天在「永城好室」社宅基地舉行「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮，內政部常務次長吳堂安、國家住都中心董事長花敬群、屏東縣長周春米、民進黨立委鍾佳濱及國民黨立委蘇清泉等人出席。

花敬群致詞表示，社會住宅品質規劃盡力做到平價優質，不管在安全、節能方面，各式各樣空間規劃設計，品質從北到南全台一致，住都中心從2020年首案決標，至今在全台興辦6萬9579戶；屏東市「瑞屏安居」預計明年完工，潮州鎮「光春好室」後年完工，2028年恆春鎮「恆春好室」、「永城好室」、「鶴聲好室」完工，連3年有社宅服務屏東鄉親。

周春米表示，屏東正邁向科技成長新時代，社宅就是吸引人才、支持產業重要基礎建設；縣府將持續與國家住都中心合作，後續提供東港鎮、萬丹鄉、內埔鄉適宜地點給住都中心參考，希望為屏東縣青年及鄉親建構優良住宅環境。

國家住都中心說明，「永城好室」位於勝利路、成功路及忠孝路街廓內，鄰近勝利國小、勝利星村創意生活園區、中山黃昏市場、屏東縣政府、屏東公園及縣立體育館；「鶴聲好室」位於武昌街武立公園對面「大武營區」舊址，鄰近屏東榮民總醫院、鶴聲國小、鶴聲國中及屏東市立復興圖書館。2處社宅皆享有豐富生活及文教機能，車行10分鐘內即可抵達台鐵屏東站，也鄰近規劃中屏東高鐵特定區，區位條件優良。

國家住都中心指出，「永城好室」將興建地上12層、地下2層共187戶，並規劃設置托嬰中心，支持青年育兒安心成家；「鶴聲好室」將興建地上9層、地下2層共166戶，附設身障日照中心小作所及社區居住空間，營造友善共融家園。2案合計提供353戶居住單元，基地地面層皆採開放性設計，打造社宅住戶及鄰里居民交流休憩共享空間；總工程經費新台幣19億4110萬元，由中央全額投資興建。

截至今日，國家住都中心於屏東縣直接興辦5處共1130戶社會住宅，除「永城好室」、「鶴聲好室」，還包含興建中的屏東市「瑞屏安居」520戶、潮州鎮「光春好室」172戶，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」85戶。