高市博愛一路透地雷達檢出孔洞恐下陷 19日進場搶修
高雄市水利局今天表示，近期透地雷達檢測出博愛一路近龍德新路口疑有孔洞，實際勘查確認為涵管銜接處淘空，道路有下陷風險；預計明天上午9時進場搶修、施工期3天，將封閉部分車道。
高雄市水利局今天發布新聞稿表示，水利局長期針對高風險路段採透地雷達定期檢測地下孔洞，近期檢測鼓山區博愛一路全段，發現博愛一路北上中間車道近龍德新路口疑似孔洞。
經派員實際勘查，確認為涵管銜接處淘空，道路有下陷風險。水利局表示，預計19日上午9時進場搶修，施工期3天；施工期間將封閉北上內側2個車道，並臨時取消路邊部分汽機車停車格，以增加車行空間。
水利局提醒，此路段車流量大，施工期間24小時有交維人員指揮，用路人應放慢車速遵循指揮，或提早改道，避免塞車。
