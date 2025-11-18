快訊

「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

澎湖鄉親機位荒陳光復提3方案 包機、包位或每天保留36個緊急需求機位

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復（左）今天在議會接受議員蘇陳綉色質詢，提出包機、包位等3方案。圖／澎湖縣議會
澎湖縣長陳光復（左）今天在議會接受議員蘇陳綉色質詢，提出包機、包位等3方案。圖／澎湖縣議會

澎湖縣陳光復今天上午針對澎湖縣民往返台灣本島，提出包機、包位或每天保留36個緊急需求機位等3方案，與航空公司檢討，解決鄉親訂不到機位問題。

由於澎湖縣民往返台灣本島，常有訂不到機位問題，今天上午縣長陳光復在澎湖縣議會，答詢議員蘇陳綉色的質詢，提出這3項方案。

陳光復表示，租1架飛機每天由澎湖往返台北、台中、高雄，或者1天包250個機位，或是由華信、立榮2航空公司，1天提供36個緊急需求機位，供鄉親優先訂位，解決鄉親長久以來訂不到機位的問題。

消息傳出後引起網議，有人質疑每天包1架飛機，「北中南怎包」、250個機位怎分配、36位「急救位（緊急機位）」怎搞，「搞完又1年了」。還有人認為，保留機位機制可有透明化，最後會不會落入旅行業者，令人懷疑、「一票難求永遠是澎湖人的悲」。

澎湖縣 陳光復 航空公司
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澎湖115年初辦冬季路跑 完賽選手可獲1條石斑魚

澎湖秋祭海洋文藝市集登場 文化園區注入新活力

澎湖縣府與準提佛苑結緣 攜手推廣蔬食環保

澎湖災害應變中心一級開設 陳光復籲民眾落實防颱

相關新聞

澎湖鄉親機位荒陳光復提3方案 包機、包位或每天保留36個緊急需求機位

澎湖縣長陳光復今天上午針對澎湖縣民往返台灣本島，提出包機、包位或每天保留36個緊急需求機位等3方案，與航空公司檢討，解決...

月世界變垃圾山又受牽連 邱議瑩：潑髒水及政治抹黑不道德

高雄陸續發生美濃大峽谷、大樹和山光電場等爭議事件，加上昨天爆發的月世界違法濫倒垃圾問題全屬立委邱議瑩選區，遭藍營質疑「又...

影／燕巢月世界堆5層樓垃圾山 陳其邁：中午以前清理完畢

繼「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」濫倒廢棄物事件，知名月世界地景昨也爆出遭非法傾倒垃圾，初估約4、5層樓高，獨特泥岩惡地...

金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

金門縣政府觀光處今年在中秋期間推出的「金門中秋博狀元餅—旅人博餅樂」活動，不只讓旅客憑機票、船票就能體驗傳統博餅樂趣，更...

屏東客家音樂盛典 狂客音樂祭22、23日Ella、理想混蛋登場

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」，11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場。首日由金曲歌后Ella陳嘉樺與...

方便轉乘 高捷3站增輕軌到站資訊

高雄捷運日前遭批民眾欲從捷運轉輕軌，站內沒有轉乘資訊面板，讓出站民眾預先獲知輕軌到站時間；高市府和捷運公司討論，將在R1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。