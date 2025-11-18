澎湖鄉親機位荒陳光復提3方案 包機、包位或每天保留36個緊急需求機位

澎湖縣長陳光復今天上午針對澎湖縣民往返台灣本島，提出包機、包位或每天保留36個緊急需求機位等3方案，與航空公司檢討，解決鄉親訂不到機位問題。

由於澎湖縣民往返台灣本島，常有訂不到機位問題，今天上午縣長陳光復在澎湖縣議會，答詢議員蘇陳綉色的質詢，提出這3項方案。

陳光復表示，租1架飛機每天由澎湖往返台北、台中、高雄，或者1天包250個機位，或是由華信、立榮2航空公司，1天提供36個緊急需求機位，供鄉親優先訂位，解決鄉親長久以來訂不到機位的問題。

消息傳出後引起網議，有人質疑每天包1架飛機，「北中南怎包」、250個機位怎分配、36位「急救位（緊急機位）」怎搞，「搞完又1年了」。還有人認為，保留機位機制可有透明化，最後會不會落入旅行業者，令人懷疑、「一票難求永遠是澎湖人的悲」。