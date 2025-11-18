TWICE自22日起高雄開唱 陳其邁：每個人都是ONCE

快訊

中央社／ 高雄18日電

韓國女團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱，不少民眾發現高雄流行音樂中心、愛河、衛武營等多處景點亮起「藍燈」應援；市長陳其邁說，每個人是ONCE（TWICE粉絲名稱）。

TWICE演唱會以「藍色」為主體意象，繼上次陳其邁將社群帳號頭像髮色換成粉色應援BLACKPINK，近日陳其邁再次將頭髮換上藍色，宣告TIWICE應援活動開跑。

陳其邁今天上午出席AWS活動時，媒體聯訪時被問起社群換上藍髮，陳其邁笑著說，「這個問題還要問嗎？每一個ONCE都知道」，現在已經進入為TWICE應援階段。

高雄市經發局今天也宣布推出應援交通優惠，經發局表示，除了TWICE外，本週末搖滾天王伍佰也要重返高雄巨蛋舞台，預計將吸引逾10萬歌迷湧入高雄；和泰集團旗下yoxi、iRent及去趣等3大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的搭車金、抵用券、點數回饋等交通優惠。

經發局說明，和泰集團旗下3大品牌在22日至12月28日期間推出優惠，包括yoxi提供150元搭車金（30元×5張）、iRent推出4小時汽車抵用券（1小時×4張）及30分鐘機車抵用券（前6分鐘×5張）；旅遊APP「去趣」22日起至年底推出週末住宿回饋方案。

經發局長廖泰翔表示，除憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦ALCOHOL FREE應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品。

此外，中央公園商圈也有前夜祭「K-POP隨播即跳」與360度環拍機、抽獎活動、票選MVP獎金等，以及捷運左營站的演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列。

經發局補充，民眾憑指定演唱會門票即可至左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站6處捷運站，兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站今天至23日將設置演唱會打卡牆。

