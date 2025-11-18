月世界變垃圾山又受牽連 邱議瑩：潑髒水及政治抹黑不道德

高雄陸續發生美濃大峽谷、大樹和山光電場等爭議事件，加上昨天爆發的月世界違法濫倒垃圾問題全屬立委邱議瑩選區，遭藍營質疑「又是邱議瑩選區」出包。邱議瑩表示，高雄有72％土地都算她的選區，揪出不法比潑她髒水重要，政治抹黑不道德；濫倒廢棄物應比照酒駕，公布姓名、照片及公司名稱，保護弱勢農村及山林。

立委邱議瑩今舉辦第五場政見發表會，針對燕巢區通往旗山中寮山區發生的「垃圾山」事件，邱議瑩表示，此案目前已經掌握特定業者，她支持檢調加強追緝，另呼籲環保局要嚴加管控。

邱議瑩說，此事件又讓側翼攻擊且潑髒水說「怎樣又在邱議瑩的選區」，其實全高雄72％土地都在她的選區，多為幅員遼闊、位處偏鄉的人煙罕至之處，才讓不法分子把都市不要的垃圾丟在美麗農村裡頭，令人痛心及憤怒。

邱也呼籲，外界要保護山林、保護農村，這次事件有人把髒水潑在她身上，應該去抓不法分子，而非立刻做政治抹黑，這樣其實更不道德 ，她呼籲環保局、檢調單位要早日將不法分子繩之以法，另會連同多位委員一起修法，希望不僅要公布姓名、照片及公司名稱，也要重罰不法行為。