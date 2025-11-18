屏東生活大小事一站搞定 整合逾150項服務線上申辦及金融支付

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府優化「屏東縣政府便民服務整合申辦平台」，包括身心障礙者專用停車位識別證申請、敬老卡申請、好孕車券等超過150項服務項目，線上、線下整合。圖／屏東縣政府提供
網路替代馬路！屏東縣政府為讓民眾免出門，使用手機就能快速完成案件申請，優化「屏東縣政府便民服務整合申辦平台」，包括身心障礙者專用停車位識別證申請、敬老卡申請、好孕車券等超過150項服務項目，不但能線上申辦、信用卡繳費，也因線上、線下完成整合，民眾可以自由選擇到超商或郵局繳費。

縣府行政研考處表示，過去縣府各項網路申辦服務，分散在各局處網頁，建立便民服務整合申辦平台，在屏東縣政府網站，從首頁便民e服務即可進入平台，裡面除將常用的熱門服務項目置頂，也將各項服務分類，方便民眾尋找。

讓需要服務民眾不受時間、地點限制，包括長照服務、自用房屋的地價稅申請、友善寵物標章申請等，超過150項服務項目，線上申辦後，後續繳款，可選擇線上信用卡支付，也可以線下到超商或郵局完成繳費，便利性更是大幅提升。

屏東縣政府優化「屏東縣政府便民服務整合申辦平台」，包括身心障礙者專用停車位識別證申請、敬老卡申請、好孕車券等超過150項服務項目，線上、線下整合。圖／屏東縣政府提供
