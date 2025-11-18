影／燕巢月世界堆5層樓垃圾山 陳其邁：中午以前清理完畢

繼「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」濫倒廢棄物事件，知名月世界地景昨也爆出遭非法傾倒垃圾，初估約4、5層樓高，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山；高市環保局昨破袋清查，發現多為家庭垃圾且部分來自台南，對此，高雄市長陳其邁今表示，警方已掌握偷倒的清除業者，全力追查到案，將嚴懲嚴辦，垃圾預計中午以前清運完畢。

陳其邁說，燕巢月世界遭人非法偷倒垃圾，已鎖定涉案特定對象，從11月初進出車次全都掌握，由警方介入偵辦追查，他強調，查獲非法偷倒的行為人，一定會嚴懲嚴辦。至於垃圾清除進度，他說，中午以前會清理結束。