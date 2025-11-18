金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

金門縣政府觀光處今年在中秋期間推出的「金門中秋博狀元餅—旅人博餅樂」活動，不只讓旅客憑機票、船票就能體驗傳統博餅樂趣，更加入「捐發票做公益」的暖心舉措，活動期間共募得1303張愛心發票，觀光處長許績鑫代表捐贈給金門家扶中心，主任洪依帆受贈，為弱勢家庭注入溫暖能量。

許績鑫表示，此次活動延續縣長陳福海強調的「顧老、顧幼、顧弱勢」施政理念，透過博餅結合公益，讓旅客的每張發票都能化作實質幫助，形成善意循環。他強調，活動不僅帶動地方消費，也讓「愛心」成為金門最美的風景。

今年中秋系列活動自9月8日至10月6日登場，在各鄉鎮公所與民間社團攜手合作下展現亮眼成效。隨著國旅回溫、陸客持續熱絡，觀光人潮明顯增長。觀光處更與國立臺南生活美學館、全聯善美文化藝術基金會合作，把金門的博餅文化帶到台南、宜蘭，讓更多遊客體驗「玩中學、學中玩」的樂趣，成功擴散金門特有的文化魅力。

根據中華電信大數據統計，今年位於清金門鎮總兵署的主場活動累積逾14萬人次參與，旅人博餅樂吸引1.5萬人次、線上博餅接近44萬人次遊玩、鄉鎮博餅場次也突破5千人次，堪稱「全民博餅」熱潮，為地方觀光注入強勁活力。