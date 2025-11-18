屏東客家音樂盛典 狂客音樂祭22、23日Ella、理想混蛋登場

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」，11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場。首日由金曲歌后Ella陳嘉樺與邱淑蟬、金曲歌王羅文裕及許富凱、J HALL、張涵雅、Hot shock等跨界合作；第二天由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體，帶來客家音樂饗宴。

縣府客家事務處表示，除了音樂演出外，現場還有好客市集，包含可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業，匯集特色美食與文創進駐，規模超過60家品牌；市集廊道以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

現場屆時有六米高的巨型裝置藝術，與主視覺入場牌樓以營造狂客音樂祭環境氛圍。另外還有說客語送好禮與藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳Facebook、IG，即可限量免費體驗客家文創手作。

活動市集從下午4時開始，演唱會為晚間6時至9時，免費入場，邀請大家共下來尞，體驗客家「有情有味」盛典之氣氛。