往返小琉球 鹽琉線大福航運18日起停航 僅剩聯營處1航班

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鹽琉線大福航運暫停營運，但鹽琉船運服務中心、聯營處鹽琉站與3樓餐廳均正常營運，服務不受影響。鹽琉船運服務中心的二樓多功能空間將持續規畫手作課程及相關活動，圖為新園海洋航運園區夜景。圖／屏東縣政府提供
每到假日、連假，屏東縣小琉球總出現萬人登島觀光景象，大多數旅客多以東港碼頭出發。鹽琉線大福航運日前官方臉書宣布，今年2025年11月18日起到2026年2月18日，鹽琉線（鹽埔漁港－琉球新漁港）經航港局核准，暫時停航並做內部重新規畫。鹽琉線碼頭將僅剩聯營處一天一航班。

屏東縣政府交旅處指出，大福航運雖暫停營運影響鹽琉線航運作業，但鹽琉船運服務中心、聯營處鹽琉站與3樓餐廳均正常營運，服務不受影響。鹽琉船運服務中心的二樓多功能空間將持續規畫手作課程及相關活動，提供旅客與居民多元休憩選擇。

鹽琉船運服務中心位在縣府2024年8月正式啟用「TAIWAN Hi新園航運園區」，當時還邀請副總統蕭美琴出席。縣府指出，這是屏東首座整合候船、停車、公車轉乘、觀景及休憩等多元服務的航運園區。

鹽琉線船運服務中心則是船艦及海洋元素美學設計，希望成為當地新地標，帶動發展。然而鹽琉線航運僅大福航運、聯營處為主，如今又面臨大福航運停航，18日起只剩下聯營處船每日來回一航班。

根據海巡署統計，今年10月東琉線載運客人次數28.4萬多人次，鹽琉線載客人次約1.5萬多人次，遊客偏好搭乘東琉線船班。從東琉線出發的船班，可以直接連人帶摩托車一起搭船。

交旅處指出，東琉線現階段有聯營處、泰富航運、藍白航運、琉興公船，4家公私立船班航行。聯營處、泰富航運、藍白航運都停靠小琉球最熱鬧白沙港，琉興公船則停靠大福港。大福航運停航後，短期內遊客與鄉親到琉球的權益不受影響。縣府會邀集相關單位召開會議，讓這條航線能再服務來往琉球遊客及鄉親。

交旅處表示，將積極尋找其他航運業者盡快投入營運，也檢視鹽琉航線整體運輸量能與服務品質，持續優化鹽琉線船運中心大眾運輸服務，公路方面，高鐵左營站可搭台灣好行「9127D」；市區客運有「608」線往返東港轉運站，經東琉線碼頭至鹽琉線船運服務中心；小黃公車有712新園線、736崁頂西線及736A崁頂東線；並已設置 YouBike 站，可串聯東港及大鵬灣，透過完善公共運輸規畫，提供旅客安全、便利的交通服務。

鹽琉線大福航運日前官方臉書宣布，今年2025年11月18日起到2026年2月18日，鹽琉線（鹽埔漁港－琉球新漁港）經航港局核准，暫時停航並做內部重新規畫。圖／取自大福航運臉書粉專
