內門觀光休閒園區攜20多種動物 2026年1月試營運迎客

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
籌建逾10年的內門觀光休閒園區預計2026年1月試營運。圖／高市觀光局提供
籌建逾10年的內門觀光休閒園區進入最後倒數，預計2026年1月試營運，成為推動東高雄觀光的重要新據點。市議會交通委員會今前往園區實地考察ROT營運模式與交通配套，要求市府全力補強接駁服務與園區細節，確保園區如期對外開放。

內門觀光休閒園區佔地約11.5公頃，由市府與內門紫竹寺合作開發，整體計畫經費達5億6472萬元，園區採低度開發、保留原始山林地貌，並以野森動物學校為主題，規畫教育推廣與沉浸式動物互動體驗。

觀光局表示，園區計畫引進小食蟻獸、土撥鼠、狐獴、紅頸袋鼠、水豚、樹懶等20多種溫馴動物，打造餵食互動、保育知識探索、生態走讀等活動，由保育員帶領遊客近距離接觸動物，建立兼具教育性與休憩性親子體驗。

市議會交通委員會今前往考察，園區主打的低度開發、生態保育理念值得肯定，但若要在試營運階段吸引大量遊客，交通接駁必須提前部署，建議比照內門宋江陣文化季，與遊覽車業者合作設置接駁車，並串聯旗山、內門與美濃等節點，形成東高雄觀光廊帶。

另園區除動物體驗外，可加入內門在地文化元素，如宋江陣武藝、傳統宗教節慶與總鋪師辦桌文化，讓園區成為具文化深度的複合型景點，提高停留時間與回訪率。

議員李雨庭強調，園區承載推廣動物保育與在地文化的重要任務，要求市府精進園區工程、照護動物細節，同時完善交通與人潮規畫，確保明年1月如期營運，帶動東高雄觀光。

動物 內門 考察
