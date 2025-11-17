屏東市萬倉街鐵路橋下「屏‧花漾市集」 21日起一連3天浪漫登場

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「屏·花漾市集」11月21至23日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，推出秋季限定主題，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元內容，超過130攤的規模更勝以往，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食樂趣。圖／屏東縣政府提供
秋意漸濃，屏東市秋天浪漫氣息隨之蔓延，「屏·花漾市集」11月21至23日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，推出秋季限定主題，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元內容，超過130攤的規模更勝以往，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食樂趣。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，縣府先前於七夕情人節、中秋節舉辦2場「屏花漾市集」廣受好評，吸引滿滿人潮，延續熱潮，此次以季節為主題，運用橙、黃等暖色調妝點空間，21日起連三天每日下午4時至晚間9時，在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，帶來截然不同的城市風貌與生活體驗。

縣府響應「全民＋1政府相挺」普發現金政策，推出「消費滿額集章抽獎活動」，現場單筆消費滿100元可獲1個章，集滿10個章即可至服務台參加抽獎，有ipad、Dyson無線吸塵器、暮光投影機、飛利浦智慧萬用鍋等豐富好禮等你帶回家。

活動三天有精彩街頭藝人雜耍演出，立方體、三角鐵、扯鈴等輪番上場，結合藝術與娛樂，帶給民眾豐富的視覺饗宴，體驗屏東活力與文化多元風貌，邀請大家漫步萬倉街鐵道橋下廊道，感受「屏‧花漾市集」的秋日浪漫與城市新風景。

