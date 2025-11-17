澎湖115年初辦冬季路跑 完賽選手可獲1條石斑魚

澎湖縣政府今天宣布為推動冬季運動觀光，明年1月18日將舉辦「年年有魚」主題路跑活動，活動最大亮點是完賽的選手，都能獲得1條1公斤重的石斑魚。

澎湖縣政府「年年有魚」主題路跑活動記者會，今天傍晚在澎澄飯店舉行，由縣長陳光復、觀光署澎管處秘書林偉傑、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色與教育處長陳晶卉等人共同啟動，宣告明年1月18日在馬公舉辦澎湖路跑活動。

縣府表示，這項活動區分為一般組的11公里、及親子組5公里2組，預計有1100位選手參加，18日中午12時起受理報名，其中保留500名給澎湖當地人，600名給台灣本島選手。活動最大亮點是完賽者，每位選手可獲1條石斑魚。

陳光復表示，澎湖是世界最美麗海灣之一，一年四季都有不同的景色，縣府為推廣冬季運動觀光，除了「逆風大行軍」外，還首度推出別開生面的「澎湖路跑」活動，歡迎各縣市選手到澎湖體驗冬季觀光。最特別的是，凡是活動完賽者，都可獲得1尾1公斤的石斑魚，非澎湖縣籍還有新台幣500元消費券。

縣府表示，明年的路跑活動，結合「年年豐魚、Run in Penghu」為主題，期望以澎湖海洋文化結合數位娛樂，打造兼具觀光、運動與科技的新型路跑體驗。很難得是獲得SNK官方首次授權台灣縣市運動賽事使用旗下經典角色形象，日本經典格鬥遊戲「拳皇」（The King of Fighters）中人氣角色「不知火舞」，將擔任虛擬路跑活動大使，台灣職棒知名球星屆時也將前來參加5公里路跑，一起體驗澎湖的風光之美。