旅客偏好東琉線 鹽琉線大福航運18日起暫停航

往返小琉球船運公司大福航運，明天起暫時停航，鹽琉線僅剩聯營處每天來回1航次。依海巡署統計，10月東琉線載客人次約28萬4254人次，鹽琉線載客人次約1萬5151人次。

東琉線往返屏東東港與小琉球白沙港；鹽琉線則往返屏東鹽埔漁港與小琉球大福港或白沙港。

李姓觀光業者今天告訴中央社記者，鹽琉線雖有新建的新園海洋航運園區，停車便利且環境舒適，便利性卻不如東琉線，導致航線營運狀況不佳。對居民而言，大福航運無法讓機車上船是一大硬傷；對觀光客來說，東琉線碼頭周邊有華僑市場及其他景點可逛，吸引力更大。

李姓觀光業者說，業者為降低虧損減少船班，遊客航行時間選擇更少，更降低使用鹽琉線意願。若要改善營運，或許可利用航運園區停車便利優勢，吸引團客選擇鹽琉線。

大福航運在2020年開航，去年8月新園海洋航運園區正式啟用時進駐，園區剛啟用時1天來回6航次，今年6月減班至平日1天來回2航次、假日來回5航次。

屏東縣政府交通旅遊處今天表示，大福航運日前向交通部航港局申請自18日起至明年2月18日止停航，並於13日獲航港局同意備查。縣府持續與大福航運公司及航港局南部航務中心溝通，希望還是能以服務旅客為主。

交旅處表示，除大福航運外，聯營處從鹽埔到小琉球白沙港每天來回1航次，鹽埔漁港至小琉球白沙港去程上午7時30分、回程下午4時30分。

交旅處指出，目前東琉線共有聯營處、泰富航運、藍白航運、琉興公船等4家公私立船班航行，聯營處、泰富航運、藍白航運都停靠小琉球最熱鬧的白沙港，琉興公船則停靠大福港；鹽琉線僅有聯營處、大福琉球2家航行，分別停靠白沙港及大福港，因此鹽琉線彈性及便利性仍不如東港方便，使遊客選擇仍以東琉線為主。

交旅處提及，為強化新園航運中心行銷，縣府今年舉辦「2025鹽琉開趴」系列活動，並推出園區吉祥物「園仔」，盼外界更認識鹽琉線。另新園航運園區除有船運服務中心外，也規劃旅客服務中心、戶外景觀廁所和觀海平台等設施，1樓便利商店、3樓景觀餐廳也持續優化營運中，2樓多功能空間也將持續規劃手作課程及相關活動，提供旅客與當地居民多元休憩選擇。