高屏溪沿岸河堤廢棄物堆置 屏東縣環保局：今年查獲非法棄置114件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員鄭清原今議會總質詢揭露高屏溪沿岸河堤長期堆置大量廢棄物，其中堆置建築廢棄物遭黑色帆布覆蓋。圖／屏東縣議員鄭清原提供
屏東縣議員鄭清原今議會總質詢揭露高屏溪沿岸河堤長期堆置大量廢棄物，其中堆置建築廢棄物遭黑色帆布覆蓋。圖／屏東縣議員鄭清原提供

高屏溪沿岸屏東端河堤旁長期堆置各種大型垃圾，屏東縣議員鄭清原，河堤旁未來恐成廚餘等廢棄物棄置點之一，屏東縣府環保局表示，今年至10月高屏溪流域及沿岸查獲非法棄置物114件、移送2件並查扣機具。第七河川分署表示，24小時3班巡防員巡視。

縣議員鄭清原表示，他這兩天到高屏溪沿岸河堤查看，萬丹鄉灣內村河堤附近堆置大型垃圾、家庭垃圾。萬丹鄉磚寮附近河堤出口、屏東市堤防路等也是髒亂不堪。

大型垃圾有家庭廢棄物，還有用黑色帆布覆蓋，帆布一掀起竟是大量廢棄物建材。鄭清原說，屏東有業者因廚餘焚化量與申請量不符合，違規遭屏東拒收，廚餘恐遭到處亂丟，憂萬一廚餘被丟到高屏溪河川、河堤附近，造成環境髒亂、河川汙染。

屏東縣環保局長顏幸苑說，高屏溪是中央主管河川，縣府環保局人員今下午到現場發現棄置垃圾情況，並同步發文要求第七河川分署盡快清除，並請善盡管理權人的職責。

第七河川分署則表示，高屏溪沿岸河堤垃圾廢棄，若找得到行為人，會搜集事證後函請環保局依法開罰。若找不到行為人，會先清除。另外議員提及有處被堆置大量建築廢棄物，因偵查不公開，警方已搜集事證偵辦。

屏東縣府環保局表示，今年至今10月，高屏溪流域及沿岸查獲非法棄置廢棄物114件、移送2件、查扣機具1件，依違反廢棄物清理法第27條，依法開罰1200元到6000元，114件共裁處35萬元，也會要求主管機第七河川分署盡快清除廢棄物。

屏東縣環保局人員今下午發現高屏溪河堤旁遭大量堆置垃圾，上面告示牌是主管機關第七河川分署設置警示牌，提醒不要亂丟。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局人員今下午發現高屏溪河堤旁遭大量堆置垃圾，上面告示牌是主管機關第七河川分署設置警示牌，提醒不要亂丟。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣議員鄭清原今議會總質詢揭露高屏溪沿岸河堤長期堆置大量廢棄物。圖／屏東縣議員鄭清原提供
屏東縣議員鄭清原今議會總質詢揭露高屏溪沿岸河堤長期堆置大量廢棄物。圖／屏東縣議員鄭清原提供
屏東縣環保局人員今下午發現高屏溪河堤旁，萬丹鄉轄內，遭大量堆置垃圾，上面告示牌是主管機關第七河川分署設置警示牌，提醒不要亂丟。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局人員今下午發現高屏溪河堤旁，萬丹鄉轄內，遭大量堆置垃圾，上面告示牌是主管機關第七河川分署設置警示牌，提醒不要亂丟。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣 廢棄物 高屏溪
