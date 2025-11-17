高屏溪沿岸河堤廢棄物堆置 屏東縣環保局：今年查獲非法棄置114件

高屏溪沿岸屏東端河堤旁長期堆置各種大型垃圾，屏東縣議員鄭清原，河堤旁未來恐成廚餘等廢棄物棄置點之一，屏東縣府環保局表示，今年至10月高屏溪流域及沿岸查獲非法棄置物114件、移送2件並查扣機具。第七河川分署表示，24小時3班巡防員巡視。

縣議員鄭清原表示，他這兩天到高屏溪沿岸河堤查看，萬丹鄉灣內村河堤附近堆置大型垃圾、家庭垃圾。萬丹鄉磚寮附近河堤出口、屏東市堤防路等也是髒亂不堪。

大型垃圾有家庭廢棄物，還有用黑色帆布覆蓋，帆布一掀起竟是大量廢棄物建材。鄭清原說，屏東有業者因廚餘焚化量與申請量不符合，違規遭屏東拒收，廚餘恐遭到處亂丟，憂萬一廚餘被丟到高屏溪河川、河堤附近，造成環境髒亂、河川汙染。

屏東縣環保局長顏幸苑說，高屏溪是中央主管河川，縣府環保局人員今下午到現場發現棄置垃圾情況，並同步發文要求第七河川分署盡快清除，並請善盡管理權人的職責。

第七河川分署則表示，高屏溪沿岸河堤垃圾廢棄，若找得到行為人，會搜集事證後函請環保局依法開罰。若找不到行為人，會先清除。另外議員提及有處被堆置大量建築廢棄物，因偵查不公開，警方已搜集事證偵辦。