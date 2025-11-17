旗津海水浴場建築環境營造動土 打造港灣觀光廊帶

快訊

中央社／ 高雄17日電

改造旗津觀光熱區及周邊景觀建築，高雄市觀光局辦理「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」，今天開工動土；工程預計明年12月完工，完工後，可望成為高雄觀光旅遊新地標。

高雄市觀光局今天在旗津舉行「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」開工動土典禮，典禮由副市長林欽榮主持，民進黨立委賴瑞隆、許智傑等人出席。

林欽榮致詞表示，觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」競爭型計畫獲交通部觀光署補助，未來將在旗津地區投入超過新台幣4億元經費；整合愛河灣、亞洲新灣區與旗津等重要景區，打造港灣觀光廊帶，全面提升旗津軟硬體設施服務。

林欽榮說，此次開工的「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」為高雄「灣區大港．旗津領航」計畫重要項目，整體建築與景觀營造融入沙丘、綠洲與海洋意象，打造兼具生態、文化與美學的海島風貌，提供更舒適、安全遊憩環境。

觀光局長高閔琳表示，計劃除針對旗津海水浴場等觀光熱區進行升級，也將針對海岸線整體景觀進行重塑與環境營造，範圍自北側旗後山延伸至南側風車公園，內容涵蓋改善馬雅各步道休憩節點與貝殼館周邊景觀等。

此外，工程也將導入低碳運具友善動線，拓寬自行車道，改善人車分道等，並串聯旗後山、海水浴場、海岸公園、貝殼館、海珍珠與風車公園等熱門景點，讓遊客能步行或以自行車、三輪慢車遊旗津，體驗低碳永續旅遊與休閒運動的樂趣。

觀光局並表示，工程未來將增設遊客服務中心，建置全新海水浴場救生站、遊客淋浴區暨公廁等服務設施；並改善既有景觀及動線，納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求，強化友善觀光設施，工程預計明年12月完工。

海水浴場 觀光局 建築
