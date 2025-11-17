快訊

影／燕巢月世界垃圾山「堆4、5層樓高」 環保局：已掌握不肖業者

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，林業保育署屏東分署今指出，本月6日巡山員在旗山事業區第113林班，發現大量生活垃圾堆置山坡，該區為國有林地，隨即依程序通報保安警察七總隊第八大隊、高市環保局展開調查，同步啟動清運與監測作業。

屏東分署說明，遭傾倒廢棄物地點位於燕巢區，10日起各單位陸續完成現場勘查、影響評估與蒐證作業，林地架設縮時攝影設備，監控可疑車輛動態。

屏東分署指出，此次垃圾量巨大，研判非個別行為，且該林班過往並非非法傾倒熱點，顯見廢棄物流向與監管理路線可能持續變化，需要跨機關同步強化管理，未來將結合警方與環保稽查機制，提高巡查密度，也運用監測科技強化查緝，以避免國土環境長期承受破壞。

目前案件已移交警方偵辦，後續查獲行為人將依森林法第43條與第56條裁處，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並追討垃圾清運等費用。至於現場大量堆置垃圾，分署已啟動開口契約，由合作廠商陸續清運，以維護林地環境安全與生態完整性。

環保局表示，已掌握相關清除業者，檢警積極偵辦中，後續將依廢清法第71條規定，將由環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用，由於邊坡清理不易，目前清除約8噸垃圾，已加派人力盡速完成。

議員許采蓁說，服務團隊回報，現場堆成一座幾乎掩埋整片山坡、約4、5層樓高的垃圾山，垃圾外露時間顯然已久，不少廢棄物已腐敗，惡臭穿透口罩仍聞得到，從堆疊高度判斷，這並非一兩天傾倒，而是長期累積。

許采蓁要求加速調查，找出行為人並究責，不要讓市民又一次替不肖人士的破壞行為埋單，同時重新檢視偏區林地的巡查機制與監測密度，建立跨機關協力及科技監測防堵垃圾流入山林。

環保局 廢棄物 屏東
