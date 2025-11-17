35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「丹丹漢堡」大社店今(17日)在粉專公告，表示將營業至11月30日。圖/摘自品牌粉專
「丹丹漢堡」大社店今(17日)在粉專公告，表示將營業至11月30日。圖/摘自品牌粉專

「速食南霸天」丹丹漢堡深受許多民眾喜愛，也是許多人到造訪南部必吃的美食之一，稍早在高雄開業逾35年的「大社店」，在社群宣告「營業至2025年11月30日」，消息一出，讓許多老顧客不捨留言，直呼「從小到大的回憶沒了」、「超難過，無法接受」！

「丹丹漢堡」大社店今(17日)在粉專公告，表示將營業至11月30日，同時感謝大家多年來的支持，希望大家未來繼續支持鄰近的仁武店、橋頭店、燕巢店，我們後會有期。

貼文一出，不少在地人也紛紛留言說道，「蠻難過的，中山路望過去有一間丹丹漢堡，已經覺得是很日常的事了以後不管開什麼店，都會感覺少了什麼」、「從小吃到二寶爸，從沒想過會收起來」、「大社要變成美食沙漠了」。

丹丹漢堡 美食
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

