高雄燕巢月世界非法棄置廢棄物來自台南 南市環保局回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒大量垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒大量垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供

高雄燕巢區知名月世界風景區爆出遭非法傾倒垃圾，且傳出部分廢棄物來自台南，引發譁然，南市環保局獲報後緊急展開追查，初步已掌握涉案車輛及業者，將透過路口監視器影像等進一步分析清運業者路線及廢棄物產源，若違規事證名明確，將依法移送並撤銷其清除許可證。

高雄市環保局今早獲報，燕巢知名月世界風景區內的山坡地發現大量非法傾倒的垃圾，彷彿成了「垃圾山」，現場惡臭味飄散，派員到場破袋查出垃圾來自台南；台南市環保局獲報隨即展開追查，運用路口監視器影像分析等科技執法工具，全力追查涉案行為人、清除業者及廢棄物產源。

南市環保局說明，目前台南市共計有425家清除機構，每年會針對清除業者稽查，今年截至10月共稽查603家次；針對所查獲非法棄置或申報不實業者均予以廢止清除許可證，今年度共計廢止5家清除許可證業者。

環保局也強調，該案若查明為台南市清除業者涉案，將依法移送並撤銷其清除許可證，展現市府守護環境的堅定決心。

環保局 台南 廢棄物
