月世界驚現「垃圾山」 柯志恩嘆：積極巡視或能更早發現

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
高雄美麗月世界驚見「垃圾山」，國民黨立委柯志恩譴責，該地本是全台特別景觀，卻遭不肖業者非法傾倒，由於當地無監視器，結果又是全民買單；她也感嘆，若能有更積極的巡視，或許能夠更早發現，未來能如何杜絕是必須嚴肅研究和正視的課題。

繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山之後，知名的燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」，現場惡臭四散。高雄市議員參選人黃蘊涵表示，如龐大垃圾量絕非個人所為，違法傾倒垃圾已持續一段時間。環保局今早獲報派員到場，破袋查出垃圾來自台南。

柯志恩表示，月世界本來是全台特別的景觀之一，也是小時候學生最愛的遠足景點，沒想到如今竟有不肖人士，到這惡意傾倒數十噸垃圾，把月世界變成臭氣熏天、蒼蠅滿飛的垃圾山。

柯志恩指出，看2023年的Google Map地景，當地還是正常的草地，沒想到兩年內就變「垃圾山」，雖然市府環保局人員今天上午已到現場處理清運，但據她了解，早在上周就已有民眾通報，環保局約林務局會勘，因林務局時間無法配合改約本周，由於地處山區沒有監視器，找不到亂倒垃圾的不法業者，結果又要全民買單。

柯志恩認為高雄幅員廣闊，以單一局處人力，要杜絕不肖人士惡意傾倒垃圾，確實不易，只是如果能有更積極的巡視，或許能夠更早發現，未來如何杜絕，是必須嚴肅研究和正視的課題。希望點亮城市的光芒也能照進原縣區每一角落， 讓好山好水成為高雄的驕傲。

知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
月世界 柯志恩 垃圾山 環保局 監視器
