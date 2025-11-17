高雄捷運內突增加「輕軌到站資訊」電視看板 轉乘民眾讚方便
高雄捷運日前遭批民眾欲從捷運轉乘輕軌時，站內無設置轉乘資訊面板，供出站民眾預先獲知輕軌到站時間；高市府為此和捷運公司商討，將在R13、R6、O1三個輕軌轉乘站內設置電視屏幕，顯示輕軌列車下一班進站時間和車廂擁擠程度，此舉讓民眾大讚方便，目前仍在測試階段，近日將啟用。
日前有民眾在高雄捷運R13凹仔底站發現一部「電視機」，螢幕顯示捷運出口處的輕軌列車下一班進站時間，包括順行、逆行的列車時間，另外還以顏色顯示車廂內的人數慨框和擁擠程度，民眾認為相當新奇。高捷公司說明，這是「高擬真3D高雄捷運數位孿生實證暨國際推展計畫」試辦項目，目前以輕軌轉乘的捷運站為首要設置處。
高捷公司表示，目前在R13、R6、O1三個輕軌轉乘站設置動態資訊電視屏幕，此外該計畫也優化高雄捷運APP，未來APP將顯示每一列車的擁擠度和到站資訊。
市議員張博洋日前質詢時表示，高雄大眾運輸已漸趨成熟，但許多民眾發現從捷運轉乘輕軌、台鐵轉乘輕軌時，在準備出站體卻無法得知輕軌即時到站資訊，例如紅線凹子底站轉乘輕軌，旅客準備出站前，無法在站內找到即時資訊，對於上下班通勤乘客或趕時間旅客相當不便，「不知道下一班輕軌何時要來？到底要是用跑的？還是走的？」
張博洋認為，相較北捷如板南線府中站在各出口處設置公車即時看板，高雄市仍沒有做好；他認為高雄各捷運、台鐵轉乘輕軌的站點應廣設即時資訊看板，提升旅客出行體驗、減少焦慮感，也能增加出行效率，且面板應設置在明顯出入口位置，方便所有人查看。
交通局長張淑娟表示，目前高雄各捷運站已有公車轉乘資訊面板，顯示該處出口的公車路線和到站資訊，但目前仍未建置輕軌資訊，市府將會和高雄捷運公司討論，在市府租用的LED面板上加入輕軌資訊，工程處理上不難，而台鐵各站點需考量成本問題，未來會加強和台鐵公司協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言