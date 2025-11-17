快訊

駁天價蚊子商場與25億便當店 高市府：台鐵招商不順不該怪地方

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台鐵鳳山火車站又稱「空中鳳城」，是一座結合百貨商場、電影院的複合型車站，去年兩次招標皆流標收場。記者徐白櫻／攝影
台鐵鳳山火車站又稱「空中鳳城」，是一座結合百貨商場、電影院的複合型車站，去年兩次招標皆流標收場。記者徐白櫻／攝影

台鐵高雄及鳳山車站造價高昂、卻招商不順，兩棟大樓形同「蚊子館」，遭質疑公共建設浪費。高市府今回應，將國營事業商業招商不順，歸咎於地方政府，此類論述刻意混淆中央與地方權責，是企圖以不實指控抹煞高雄城市轉型的具體進展與市府團隊的努力，市府對此深表遺憾。

耗資近200億打造高雄車站，今年6月開始招商，三度招標都只有一家投標，造價25億鳳山車站更連4次流標，乏人問津，台鐵只好收回自營開便當觀光工廠，兩座車站不僅形同浪費公帑，也進一步加重中央和地方財政負擔，使地方政府負債更加惡化。

高市府今天嚴正澄清，針對媒體社論抨擊鳳山車站及高雄車站為「25億便當店」與「天價蚊子商場」一事，指鳳山車站（空中鳳城）興建、營運及招商，全權由「國營台鐵公司」主導及負責，媒體將台鐵商業招商困境，錯誤歸咎於市府都市計畫或TOD理念，是混淆視聽、模糊焦點。市府強調在鳳山車站角色是基礎建設的協助者，並已善盡職責、排除困難。

此外，媒體報導車站動線對旅客極不友善、欠缺臨停區，正是因為站前的關鍵道路長年無法開通，為此，市府團隊積極協調，成功解決了鳳山車站南側延宕8年住戶爭議，打通關鍵的15米計畫道路「曹謹路」。

該道路已於今年順利完工通車，市府為台鐵招商案清除最後動線障礙，創造最佳營運外部條件，一直都在協助台鐵解決周邊交通問題。

至於高雄車站方面，市府已主動與交通部鐵道局、國營台鐵公司成立「三方高層平台」共同推動「高雄大都更計畫」，且市府主導高雄車站第一環圈公辦都市更新案，亦即車站專用區四、五及商四，已成功徵得冠德建設股份有限公司為最優申請人，預計今年底即可完成簽約。

未來該案將規畫大型商業機能、公共停車場並整合警政設施，為高雄車站核心區注入強大商業動能，另高雄車站下沉式廣場經營，亦由台鐵公司招商成功。

市府強調，高雄的重大軌道建設，正一步步翻轉城市，市府團隊在高雄車站主導的公辦都更已開花結果，在鳳山車站也已完成關鍵的基礎建設，請媒體及政治人物停止不實政治操作，勿為特定目的，以錯誤資訊打擊高雄的城市發展。

台鐵高雄車站工程持續進行，但5個出入口未與周邊商圈連結，車站恐成為市中心孤島。記者潘奕言／攝影
台鐵高雄車站工程持續進行，但5個出入口未與周邊商圈連結，車站恐成為市中心孤島。記者潘奕言／攝影

台鐵 高雄車站 蚊子館 便當 觀光工廠 都市計畫
