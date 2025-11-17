高市社區設628處長照守護站 快速服務申請就近提供
為讓有長期照顧需求者能快速獲得協助，高雄市衛生局於社區設置「長照守護站」，建置多元長照申請管道，截至今年10月已有628處，超過1500名市民藉此獲得服務。
高雄市衛生局統計，截至今年10月，高雄市65歲以上人口約56萬1000人，佔全市人口20.63%，推估失能人口約11萬6000餘人；市府持續布建長照資源，目前使用各類長照服務給付人數約9萬3000餘人。
為讓有長期照顧需求者能更快速獲得協助，除撥打長照專線1966，衛生局也於社區設置「長照守護站」，建置多元長照申請管道，截至今年10月已有38區衛生所、80家醫院、444家診所等設置，總計達628處。
民眾只要現場手機掃描QR Code，填寫基本資料及聯絡電話後由照顧管理專員連繫到宅評估即可申請，已有超過1500名市民藉此獲得服務，提供市民就近及便利的長照服務資源。
高雄市衛生局今天發布新聞稿說明，「長照守護站」設置目的是為讓有長照需求市民於醫院、診所或居家護理所等處所就診時，能獲得即時的長照服務諮詢及線上快速申請，加強在地性與就近方便性。
有民眾因母親失智症且行動不便，今年4月在設有長照守護站的診所就診，經醫師建議同時申請長照服務，之後到日間照顧中心獲得專業照顧，精神及食慾改善，也減輕家屬照顧壓力與負荷。
衛生局提醒，65歲以上長者、55歲以上原住民、身心障礙者或50歲以上失智症患者，需要長照服務可就近利用「長照守護站」當面諮詢、掃描QR Code或打1966，由專人到宅評估，並協助媒合照顧資源。
