馬公第二漁港碼頭改善 中油允增臨時加油線紓解塞船

馬公第二漁港進行碼頭改善工程，原本7條漁船加油管線因而減少到只剩3條油管，影響漁船加油；澎湖縣府會今天實地會勘，中油同意增設1條臨時加油線，紓解漁船加油等候時間。

澎湖縣議會今天進行縣政總質詢，議長陳毓仁等議會人員現地會勘第二漁港加油站碼頭改善工程等，縣長陳光復率局處首長共同會勘，中油澎湖營業處長劉進參也說明漁港加油站增設臨時加油線等問題。

縣府表示，馬公第二漁港加油站碼頭，因碼頭高程較低，水域靜穩差，每逢大潮會溢淹堤面，加上斜坡岸壁設計，造成漁船碰撞受損，今年投入新台幣3000多萬元進行鋪面加高與岸壁調整等改善工程。

國民黨籍許國政等多名議員指出，由於碼頭工程改善工程施工，中油原有漁港加油站7處加油管線，暫時停掉4條加油線，僅維持3條加油線，造成漁船進出港加油時，大排長龍壅塞港區，影響漁船進出海作業；劉進參當場應允在漁港加油站增設一條臨時加油線，以分散漁船加油排隊及縮短加油等候時間。

澎湖農漁局表示，在馬公第二漁港加油站加油的大小船隻，高達1200多艘，這還不包括航港局所屬的1100多艘遊艇及自用小船，尤其是大噸位漁船，通常一次加油100公秉，加油時間都要1個小時以上，往往可見漁船併排等待，中油澎湖營業處增設臨時加油線以分散大小漁船加油區位，獲得漁民民稱讚。

澎縣議會今天起進行長達8天的縣政總質詢，無黨籍議員陳佩真、張仁和等議員分別排定前往馬公第二漁港進行碼頭改善工程、澎湖緊急後送轉診等流程，府會分赴第二漁港與航空站等現地質詢會勘。