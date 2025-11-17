旗山老街、愛河、駁二誰奪冠？高雄十大必去話題景點

演唱會掀起「高雄熱」！

近年來，高雄市憑藉優異的場地與城市行銷策略，成功躍升為「演唱會經濟」的重鎮！其中，今年10月知名韓國女團BLACKPINK來高雄開唱時，城市地標點亮粉紅浪潮的行銷手段，讓不少人印象深刻。根據高雄市政府交通局統計，BLACKPINK兩日演唱會場內外人數總計突破12萬人。廣大粉絲更帶來驚人效益，六合、瑞豐、吉林等夜市商圈直至深夜仍排隊人潮不散，許多攤商的業績成長至少3成。這波「粉紅浪潮」成功創造了全市逾3億元觀光產值，展現高雄強大的演唱會經濟商機。

延伸閱讀：衝高雄看BLACKPINK演唱會！六大地標點亮粉紅燈海、五大超強福利與台北快閃店總攻略

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

高雄的熱度持續延燒，年底還將迎來眾星雲集的AAA頒獎典禮，勢必再帶動一波觀光熱潮！欣賞完演唱會或大型活動後，究竟有哪些最具話題性的景點可以前往打卡呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了2025年1月1日至11月11日期間的十大高雄熱門景點。從充滿歷史風情的老街、國際級的藝術文化中心，到知名的港灣地標，這份榜單將帶您一覽2025年高雄人氣飆升的旅遊地圖！

No. 10 旗山老街

翻攝高雄旅遊網

位於高雄市旗山區的旗山老街，舊稱「蕃薯寮街」，是一條充滿歷史人文氣息的迷人街道。老街曾因糖業和香蕉產業的興盛而帶動發展，街道兩旁完整保留了許多融合了巴洛克式和日式風格的歷史建築，如吳家古厝等，是體驗台灣傳統文化與建築美學的絕佳去處。

這條老街的起點便是已轉型為「糖鐵故事館」的旗山車站，展示旗山的糖業與鐵道歷史，成為旅人了解當地產業文化的最佳據點。老街上還集結了眾多美食小吃和特色香蕉料理，如香蕉蛋糕、枝仔冰城、肉圓等，吸引了大量遊客。根據觀光署統計，2025年1月至8月，旗山老街的觀光人次達到482萬人次，榮登全台老街人次第二名，足見其超高人氣。網友推薦：「有很多香蕉的產品，算是有特色的老街」、「走走逛逛、美食小吃很多樣的好所在」、「吃個香蕉清冰、買香蕉蛋糕邊走邊吃，超有味道」。

No.9 澄清湖

翻攝高雄旅遊網、FB／澄清湖海洋奇珍園

提到澄清湖，許多人會想到著名的棒球場，但你知道它更是高雄歷史悠久的觀光勝地嗎？澄清湖素有「台灣西湖」的美譽，不僅是高雄地區重要的水源地，也是高雄市的第一大湖。風景區以著名的「三橋」、「六勝」、「八景」著稱，擁有長約7公里的環湖步道，適合遊客賞鳥、休閒踏青。特別是自2025年7月1日起，澄清湖風景區已免費開放給全國遊客入園，成功帶動了討論度上升。

此外，隱身在園區內的「海洋奇珍園」近期也引發話題。這個由蔣公時代的地下碉堡改建而成的海洋生物館，以展示超過500種海洋生物和珍稀物種而聞名。由於傳出將於年底關閉，許多民眾紛紛趕往朝聖，直呼「這裡根本是史上超神台灣水族館」、「雖然規模不比大型水族館，但裡面的海洋生物也算蠻精彩的」、「這水族館的生物不知道為啥都很有個性，包括不容易看到的超巨大鱟也能看到」，帶動景點的討論熱潮。

No.8 義大遊樂世界

翻攝FB／義大遊樂世界

義大遊樂世界是台灣首座以希臘情境為主題的遊樂園區，結合了遊樂設施、飯店、購物廣場和摩天輪，是南台灣最大的綜合型休閒度假勝地。園區共分為衛城、聖托里尼山城以及特洛伊城堡三大主題區域，每個區域都有其獨特的建築風格和遊樂設施。

義大遊樂世界設施豐富，如「天旋地轉」、「極限挑戰」、「義大摩天輪」等都是人氣設施。根據觀光署統計，在2025上半年「全台遊樂園遊客人次排行」中，義大以唯一突破200萬人次（總計203萬9,552人次）的紀錄奪冠，加上時常推出各式優惠，讓話題熱度居高不下。網友也紛紛表示「義大真的頗推，雖然不大但其實夠玩整天」、「義大遊樂園旁邊還有百貨公司，真的完勝」、「萬聖派對來玩，真的好好玩」。

No.7 國立科學工藝博物館

翻攝FB／國立科學工藝博物館

國立科學工藝博物館（簡稱科工館）是台灣第一座應用科學博物館，也是南台灣最重要的科學教育中心。科工館旨在推廣科學教育、保存產業技術文物，並強調科技與人文的結合。館內許多展廳都提供動手操作的互動體驗，讓抽象的科學知識變得生動有趣。除了常設展，館方也會不定期引進國內外精彩特展，並設有藝文專區展示在地藝術家作品，豐富觀眾的參觀經驗。

科工館近期的聲量高點，來自在11月14日舉辦的「100％哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」。現場展出眾多造型立體雕塑、複製原畫手稿，並重現藤子・F・不二雄老師的復刻工作室，以及各種充滿無限想像力的神奇道具。消息一出，立刻引起廣大迴響：「哇！要帶小孩子去」、「我的最愛來了！終於可以去科工館看展」、「小叮噹鐵粉必定報到」，成功帶動科工館的討論熱度。

翻攝FB／Shou Shan Zoo 壽山動物園

壽山動物園是南部最大的公立動物園，近年來經過大規模的改造與升級，成為高雄最受歡迎的親子共遊景點之一。園內明星動物眾多，包括台灣黑熊「波比」、紅毛猩猩「咪咪」和非洲象「阿里」等。2022年，壽山動物園在園區動線進行多項改善，重點提升動物的生活空間，同時設置了動物友善的空中觀察廊道及下沉式展廊，讓遊客能以低干擾的方式近距離觀察動物。

此外，壽山動物園也優化了遊客動線，園區步道寬敞整潔，環境舒適，並設有親水廣場、遊園小火車和親子牧場等適合兒童的設施。改造後的動物園廣受好評，網友紛紛表示：「門票不貴，周遭環境動線很好」、「園區環境很舒服，步道寬敞又整潔」、「動物的生活空間設計得很貼近自然」，穩定的品質和持續推出的趣味活動，持續保持著話題熱度。

No.5 蓮池潭

翻攝高雄旅遊網

在高雄的湖景地標中，如果說澄清湖享有「台灣西湖」的美譽，那麼蓮池潭便是被譽為「高雄西湖」的代表。蓮池潭以湖畔林立的廟宇、獨特的東方宗教建築，搭配湖光山色的美景而深受遊客喜愛。這裡最著名的地標是曾獲CNN推薦為必訪景點的龍虎塔，遊客需從龍口進入、虎口出，象徵「趨吉避凶」，極受國際旅客喜愛。此外，還有矗立在湖畔、高度達72公尺的北極玄天上帝，是東南亞最高的水上神像，場面極為壯觀。周邊有春秋閣、孔子廟等眾多古蹟與景點，適合安排豐富的一日遊。

由於龍虎塔等設施長期受國際關注，許多網友也高度關心蓮池潭的維修進度，如「天空之城樹」保留、「生態龜島」增設等話題，成功帶動聲量爬升。而今年完成整修的龍虎塔也備受網友稱讚：「重新整修之後很漂亮啊」、「龍虎塔拍起來真的很美」、「白天去覺得還好，晚上有燈光看起來比較驚豔」。

No.4 統一夢時代購物中心

寬寬整合行銷提供

統一夢時代購物中心由統一企業集團開發，集購物、娛樂、餐飲、休閒於一體，是高雄重要的商業地標。商場內部空間寬敞，品牌與餐廳琳琅滿目，能滿足多樣化的消費需求。其中最著名的地標是頂樓的「高雄之眼摩天輪」，搭乘一圈約15分鐘，並播放導覽介紹高雄港、西子灣、壽山等景點，是欣賞高雄夜景的熱門去處。

此外，購物中心前方的時代大道廣場是高雄舉辦大型戶外活動的黃金場地。知名的「高雄啤酒節」和「高雄櫻花季」等活動皆在此舉行，倖田來未、李泳知、娜璉、頌樂與輝人等海外藝人都曾在此演出，為夢時代帶來大量人潮、話題與商機，「商場很大，應有盡有，吃東西也方便」、「夏季還會有啤酒節」、「幾乎每次去夢時代都會有不同活動」。

No.3 衛武營國家藝術文化中心

翻攝官網／衛武營國家藝術文化中心、FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

衛武營國家藝術文化中心（簡稱衛武營）建築總面積達3.3公頃，是台灣最大的文化設施，也號稱是全球最大的單一建築體表演藝術中心之一。它由荷蘭建築師法蘭馨·侯班設計，建築靈感來自於衛武營都會公園內的老榕樹群，外觀呈現獨特的白色波浪流線造型，創造出榕樹下乘涼的空間意象。衛武營也曾被英國《衛報》讚譽為「有著史詩般場景的地表最強藝文中心」，流動且開放的公共空間，即使不觀賞表演，也吸引許多人前往拍照打卡或休憩。

衛武營的近期聲量高點落在萬聖節活動期間的《喂！武營來搞怪》活動，以全台最大的「360°大南瓜光影秀」為亮點，吸引超過十萬名民眾湧入園區。現場人潮眾多，燈光閃耀，被網友譽為「高雄史詩級萬聖節」，熱鬧程度堪比跨年晚會。除了光影秀外，現場還有六福村「墓碑鎮」演出、萬聖節市集等豐富內容，網友紛紛表示：「人潮真的很可怕」、「人山人海堪比跨年晚會很浪漫很歡樂」、「跟這麼多鬼逛街很難得的哈哈哈」、「真的太強了啦，沒看過這麼大的南瓜燈」。

No.2 駁二藝術特區

翻攝高雄旅遊網

駁二藝術特區位於高雄港邊，是利用建於1973年的閒置舊倉庫活化而成的熱門藝文園區。它以「前衛、實驗、創新」為理念，如今已成為南台灣重要的藝文發展基地和觀光地標，見證了高雄港的歷史變遷。園區內不定期舉辦各種主題特展、週末市集和街頭表演，還充滿了各式各樣的公共藝術、大型裝置，每個角落都非常適合拍照打卡，「每次來高雄必訪，每次都有新驚喜新發現」、「駁二大勇區總是充滿驚喜」、「交通很便利的一個特色景點」。

根據觀光署統計，今年上半年駁二藝術特區的遊客人次高達603.6萬人次，居高雄市主要觀光遊憩據點之首，預料整年將直逼千萬人次。近期聲量高點則來自3月在駁二舉辦的「大港開唱」音樂祭，今年邀請到日本重量級女星廣末涼子擔任大港女神，以及葛萊美級的美國樂團The Flaming Lips等國際卡司，吸引全球樂迷聚集，成功創造了超高話題。

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

愛河無疑是高雄最具代表性的地標，這條「高雄的生命之河」經過多年整治與景觀改造，已從早期的運輸河道華麗轉變為結合休閒、觀光、生態與文化的浪漫景點。愛河沿岸設有完善的步道和公園，尤其夜間燈光柔和，氛圍浪漫，是情侶約會的首選之地。值得一提的是，愛河沿線的高雄流行音樂中心（高流），其獨特的造型已成為城市新地標，也讓愛河水域成為國際級演出的絕佳背景。

交通部觀光署統計數據指出，今年上半年愛河風景區便已吸引超過439.2萬人次造訪，人氣居高不下。而愛河本次區間聲量的最高峰，來自繼「黃色小鴨」之後的知名IP「吉伊卡哇（ちいかわ）」。巨大的吉伊卡哇、小八貓與兔兔以大型立體化氣膜現身愛河，一、二月份造勢「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」，活動創下超過600萬參觀人潮，為高雄帶進逾100億觀光產值。療癒可愛的吉伊卡哇漫遊在愛河上，讓粉絲們陷入瘋狂，直呼「可愛到無法無天」、「身為吉伊卡哇粉在高雄豪幸福」、「可愛到我都想請假回台灣朝聖了」，成功讓愛河再度站上話題焦點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2025露營新手必看！十大入門裝備清單全攻略 讓你首露就成功

烏來竟意外跌出前五！2025全台十大人氣溫泉泡湯勝地 屏東「這裡」成聲量黑馬

大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉 優缺點、特色全整理

2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻

2025雙北免費玩水景點TOP 9！安全便利、家長口碑推薦的夏日消暑勝地