影／高雄燕巢月世界驚現「垃圾山」蒼蠅成群 環保局破袋查出來自台南

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／環保局提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／環保局提供

高雄再爆環境危機！繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山之後，知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」，現場惡臭四散。議員參選人黃蘊涵表示，如此龐大垃圾量絕非個人所為，違法傾倒垃圾已持續一段時間。環保局今早獲報派員到場，破袋查出垃圾來自台南

遭棄置地點位於燕巢區麒麟巷山坡地，附近有知名月世界特殊地貌，屬西部泥岩惡地一部分，以鋸齒狀山脊及雨蝕溝聞名，吸引遊客造訪與攝影愛好者取景。

黃韻涵指出，上周有人檢舉，月世界山坡邊坡護欄下方被發現傾倒大量垃圾，從廢棄物堆疊層層高度判斷約數十噸，數量驚人，研判疑似長期遭人非法傾倒。

實際從Google Map比對，當地2023年仍是雜草與竹林覆蓋，如今已堆滿垃圾，現場臭味強烈，蒼蠅成群，垃圾覆蓋泥岩裸露地形，堆積成小座垃圾山，不僅破壞景觀，也恐引發嚴重環境汙染與生態衝擊。

環保局指出，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，現場靠近月世界山坡地，可見大量生活廢棄物堆置，現場瀰漫臭味且蚊蠅孳生，經破袋檢查發現為台南等地區垃圾。

今天早上立即調派燕巢等7個區隊13輛車到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，掌握可疑車輛動向，全力追查不肖業者，後續依違反廢棄物清理法送辦。

環保局研判，遭棄置垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑不肖業者多次傾倒，將從垃圾回溯來源、調閱路口監視器追查行為人，遏止非法棄置情事再次發生。

黃韻涵批評，高雄山林不該被如此對待，強調這不是清潔問題，而是管理、監督與執行問題，她指出，這麼大量的垃圾，沒有運輸工具根本不可能達成，違法傾倒行為應有一段時間，凸顯公部門缺乏有效稽查。

黃韻涵表示，燕巢不應成為垃圾的出口，籲市府應立即展開透明調查、公開改善計畫，並加強追查來源、強化監視與執法，還給高雄山林該有尊嚴與乾淨環境。

月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／黃韻涵提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒大量垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒大量垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／環保局提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／環保局提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
知名燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」。圖／黃韻涵提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／黃韻涵提供
月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，環保局今早派員到場破袋發現垃圾來自台南等區。圖／黃韻涵提供

廢棄物 月世界 環保局 監視器 台南 垃圾山 議員
