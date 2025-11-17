聽新聞
獨老想吃全雞 屏東志工幫忙圓夢

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府社會處昨舉行志工表揚，今年新增獨老關懷服務獎項，包括獨老守護團隊獎、典範督導獎、屏東暖陽獎。記者劉星君／攝影
屏東獨居老人關懷志工400人要訪視4300多名獨老，縣府今年首次新增獨老關懷服務獎，獲團體獎的機構負責人黃聖祐形容，獨老志工如同社會中小小螺絲釘；暖陽獎得主林立婉曾訪獨居林阿公，阿公很想吃全雞卻苦於電鍋太小，協助媒合資源，幫換大電鍋。

社會處昨表揚績優志工，健望村全齡服務體系負責人黃聖祐表示，團隊服務春日鄉、車城鄉與屏東市二分之一獨居者，約500多人。春日鄉獨居訪視志工找部落青年，檢視家中環境，陪伴長輩唱歌或玩桌遊，「讓長輩感溫暖，有年輕人關心」。

也有獲獎的弘道老人福利基金會處長陳峙瑋說，訪視時協助長輩肌力訓練，預防肌少症，年前帶長輩圍爐、出門辦年貨，年後會走春。

今年57歲林立婉從事服裝業，她分享，萬丹70多歲長輩不好意思開口說「想要大電鍋」，因家中電鍋3人份，沒吃過完整的雞，她協助申請周逸君專案達成心願。

竹田鄉築愛發展協會督導黃育珍、全齡健康促進與教育推廣協會林美幸獲得典範督導獎，扮演資源連結角色。年逾70歲獲得暖陽獎的田淑琴說，探訪長者時曾遇精神狀態不佳、久未整理自己長者，家屬多次勸說無果，在她鼓勵下，個案願意剪髮，再探訪時煥然一新，成就感無可取代。

屏東 獨居老人 大同電鍋
相關新聞

獨老想吃全雞 屏東志工幫忙圓夢

屏東獨居老人關懷志工400人要訪視4300多名獨老，縣府今年首次新增獨老關懷服務獎，獲團體獎的機構負責人黃聖祐形容，獨老...

高市圖美濃分館開館十週年 感恩揭牌儀式盛大登場

高雄市立圖書館美濃分館今天傍晚盛大舉辦「『樂』讀馬戲－美濃分館開館十週年慶」特別活動，主辦單位找來國際級「FOCASA馬...

志工服務逾20年！屏東81歲「阿英姐」活到老學到老 獲頒金質獎

屏東縣政府今表揚績優志工，今年度獲頒金質獎志工共42名，年紀最長81歲的蔡潘月英，是大家熟悉「阿英姐」，59歲時開始當志...

台德交流新突破！高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

高雄市立圖書館為深化與世界各國圖書館的連結，今日與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1...

跑進山海間…2025日本航空墾丁馬拉松 3500國內外跑者齊聚

2025日本航空墾丁國際馬拉松16日清6時分在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，有來自22個國家、255名外國選手，共近3500...

屏東獨居長輩的小願望「想要一個大電鍋」 背後原因是這個

屏東縣獨居老人4300多名，弘道老人福利基金會志工團隊負責潮州鎮、萬丹鄉與林邊鄉獨居長輩訪視，志工林立婉在關懷獨老過程發...

