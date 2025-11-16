聽新聞
0:00 / 0:00
高市圖美濃分館開館十週年 感恩揭牌儀式盛大登場
高雄市立圖書館美濃分館今天傍晚盛大舉辦「『樂』讀馬戲－美濃分館開館十週年慶」特別活動，主辦單位找來國際級「FOCASA馬戲團」、金曲阿卡貝拉天團「拉縴人歌手」齊聚演出，現場鄉親與親子聚集十分熱鬧，除了精彩的演出外，還特別舉辦「感恩揭牌儀式」，共同揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，致敬校長鍾兆銘「教澤綿延、樹人不倦」的教育精神。期望透過閱讀推廣與文化深耕，持續滋養地方的教育能量，讓美濃分館成為學子與居民心中的文化燈塔。
高雄市立圖書館館長李金鴦表示，美濃分館自開館以來，以「閱讀連結社區、文化凝聚人心」為使命，深耕客家文化、推動多元閱讀，逐漸成為當地居民不可或缺的知識據點與文化場域，十年之間，分館承載著地方文化的記憶，也陪伴無數家庭經歷親子共讀的溫暖時光，為美濃的文化脈絡注入持續源源不絕的活力。
今天的活動現場高市圖準備了30組樂高積木盒組作為獎項，吸引許多親子家庭踴躍參加，現場歡笑聲此起彼落，為美濃分館開館十週年及2025高雄城市書展增添更多活潑與溫馨的熱鬧氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言