志工服務逾20年！屏東81歲「阿英姐」活到老學到老 獲頒金質獎

屏東縣政府今表揚績優志工，今年度獲頒金質獎志工共42名，年紀最長81歲的蔡潘月英，是大家熟悉「阿英姐」，59歲時開始當志工，透過服務開拓人生視野，帶著丈夫、兒子一起當志工，秉持的活到老學到老精神，志工生活充實又精彩。

81歲的蔡潘月英分享，她加入縣府社會處創立初期社區志工團，服務開拓人生新視野，結交許多志同道合朋友，之後她陸續投入手語協會、燒燙傷協會等單位當義工，也帶動先生與兒子一同投入志願服務。

志工服務20年，蔡潘月英的志工足跡遍及縣府局處，包括勞青處、文化處、政風處等單位。她笑言，志工服務讓她學會手語、禮儀與導引技巧，學習傾聽與關懷藝術。「活到老、學到老」，是她始終奉行信念，也鼓勵更多人一同加入志願服務的行列，讓人生在服務中閃閃發光。

屏東縣府社會處表示，今年頒發志願服務金質獎（服務時數達3000小時）42人、銀質獎（1500小時）73人，另有各局處推薦績優志工代表，包括14個社會福利志工隊、3個環保志工隊、9個水患自組防災志工隊及3個警察局志工中隊，展現屏東在地志願服務量能與深度。

縣長周春米擔任頒獎人表揚志工夥伴們，周春米說，屏東縣幅員廣大，持有志願服務手冊達5萬0567人，志願服務團隊954隊，志工夥伴在各鄉鎮及領域付出，服務鄉親、關懷弱勢、社會公共參與，增添溫暖人情味。

屏東縣政府強調，持續透過志工隊培力方案、巡迴教育訓練與多元合作機制，打造更完善服務網絡。志願服務不僅是時間與勞力付出，也是促成幸福城市重要力量，邀請更多民眾加入志願行列，不分年齡樂服務，共同創造希望城市「LOVE」服務，「志」在向前行。