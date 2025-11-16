澎湖最偏遠離島花嶼封島多日 醫護隨租船登島看診

因天候不佳，澎湖最偏遠的離島「花嶼」交通停航多日，澎湖縣衛生局今天配合望安鄉公所包租民船運補民生物品，醫護人員也同步登島進行醫療服務。

澎湖最偏遠的三級離島望安花嶼村，在颱風鳳凰過境和東北季風的共伴效應下，離島交通船斷航多日，嚴重影響當地住民的日常生活，其中，島上的醫療服務，由義大醫院派駐進行遠距醫療，封島這些天，共有11名村民看診。

由於花嶼島上的民生物資，在海上停航多日後，幾乎用罄，望安鄉公所今天包租「海有20號」民船，冒著風浪運補民生物品前往供應島民之需，澎湖縣衛生局與惠民醫院醫護團隊，也在衛生局長陳淑娟率領下同步登島，為島上住民進行醫療看診等服務，及時解決島民的病痛，島民紛紛表達感謝。

陳淑娟表示，澎湖離島鄉親的醫療困境，特別是在天候嚴峻、斷航多日的時刻，醫療的可近性更顯重要。縣府團隊絕不能坐視不管，必須主動出擊，將醫療送到最需要的地方，展現縣府守護離島健康的決心。

衛生局表示，望安花嶼衛生室目前備藥充足，慢性病用藥供應穩定，平時由義大醫院透過遠距醫療機制，以確保就醫不中斷，陳淑娟代表縣長陳光復致贈慰問金給義大醫院派駐的護理人員，感謝堅守崗位，守護鄉親健康。