台德交流新突破！高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市立圖書館為深化與世界各國圖書館的連結，今日與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）簽署合作協議。記者劉學聖／攝影
高雄市立圖書館為深化與世界各國圖書館的連結，今日與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）簽署合作協議，儀式由德國書業和平獎得主─流亡作家廖亦武的演出揭開序幕，並邀請前德國駐日大使Dr. Volker Stanzel及前臺灣駐法大使呂慶龍擔任見證人，為台德文化交流寫下嶄新篇章。

高市文化局局長王文翠表示，台灣和德國皆是重視人權、言論自由的國家，德國國家圖書館流亡檔案館成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻，並透過策展、出版及數位化推廣跨國對話被世人看見。這項合作不僅是臺德文化交流的新篇章，更代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結。

高雄市立圖書館館長李金鴦指出，今年高雄城市書展以移動為主題，象徵思想跟文化跨越邊界，此次簽署不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋樑。從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。

德國國家圖書館流亡檔案館館長 Dr. Sylvia Asmus 表示，未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，針對不同主題制訂相應的推動方針，持續深化專業合作。高雄市立圖書館為紀念這歷史性時刻，將2025高雄城市書展第2日訂為「德國日」。

除簽署儀式外，Asmus館長並以專題講座分享流亡檔案館的創立初衷與推展成果，前德國駐日大使Stanzel亦以「大使的移動人生」為題發表演講。高市圖補充說明，11月16日至11月30日，誠摯邀請全國民眾蒞臨2025高雄城市書展，一同感受「邊界之外，海港之內」的閱讀移動人生，讓書展成為連結世界、啟發思想的文化旅程。

