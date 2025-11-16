快訊

跑進山海間…2025日本航空墾丁馬拉松 3500國內外跑者齊聚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
跑者在墾丁大尖山下熱血奔馳。圖／屏東縣政府交旅處提供
跑者在墾丁大尖山下熱血奔馳。圖／屏東縣政府交旅處提供

2025日本航空墾丁國際馬拉松16日清6時分在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，有來自22個國家、255名外國選手，共近3500名國內外跑者齊聚國境之南。

屏東縣政府交通旅遊處表示，讓選手提前感受日航墾丁馬拉松熱情，15日首度舉辦「賽事前夜祭」，選手們齊聚墾丁享用結合在地食材的Buffet，大獎抽不停，賽前夜點燃熱血氣氛，選手直呼超值，期待明年再來參加。

以「跑進山海之間」為特色日航墾丁馬拉松，由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及 LAVA Sports 台灣鐵人三項公司共同主辦。

交旅處指出，賽事42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及4公里體驗組，適合不同程度跑者與家庭同樂，全馬組路線首度延伸至具有奇岩地景佳樂水風景區，選手沿途欣賞壯闊南國海岸線，不少跑者直呼「看到美景就忘了疲勞！」。此次賽事展現「身障平權」的精神，視障跑者組走出戶外、跑進墾丁、無礙奔馳、勇敢逐夢。

交旅處表示，42公里全馬男子組冠軍由王錦佳以2小時51分35秒奪下王座；女子組冠軍由許紹程以3小時15分22秒稱后。21公里半馬男子組冠軍為顧紘慈1小時21分10秒，女子組冠軍由「高雄鐵人」黃依婷1小時38分57秒拿下，日本航空贊助全馬及半馬總排優勝者「日本航空哩程2萬哩（台北—東京來回經濟艙基本哩程數）機票」。

賽後抽獎活動豐富，16名日本航空2萬哩機票、可果美奧納芮禮盒、墾丁福華渡假飯店住宿券、MIZUNO NEO COSMO 訓練鞋、小嶼事冰淇淋券等多項好禮，鼓勵跑者挑戰自我、飛向下場賽道。

賽前選手與大尖山合影。圖／屏東縣府交旅處提供
賽前選手與大尖山合影。圖／屏東縣府交旅處提供

馬拉松 屏東縣政府 墾丁
